На знаковом острове в Карелии на полсуток гасло электричество

Жители острова Валаам ровно 20 лет назад ежедневно оставались без света почти на полсуток. Таким оригинальным образом шла подготовка к переселению островитян на «большую землю». Согласно российской федеральной программе, остров было решено в течение нескольких лет полностью передать православной церкви.

В те дни на Валааме зрели народные волнения. Уже несколько лет с сентября по май на восемь часов в сутки древний остров погружался во тьму. Без света оставался и мужской монастырь, и местная школа, и детский сад, и жилища островитян. График обесточивания здесь выучили наизусть. Свет отключался на час каждые два часа. Жители устали взывать к сортавальским властям, под чьей ответственностью находилось их житье-бытье. На острове даже побывала высокая комиссия из столицы республики. И… со светом стало еще хуже! Свет стали отключать на 12 часов в сутки. Через час – на час.

«Отключения объясняют тем, что слабые двигатели и нормативный завоз топлива, то есть определенное количество топлива выделено на день. И если включать два двигателя, то освещение будет тогда, но не хватит топлива», - пояснила Инна Белозерова, жительница острова Валаам.

Островитян, поломавших впотьмах руки-ноги, зимой вывезти к врачу на «большую землю» было довольно сложно. Когда Ладога замерзала, начинались проблемы с транспортом. Вызвать вертолет порой было невозможно. На острове федерального значения неделями не было связи. В тот период на Валааме стало плохо с хлебом и дровами. Напомним, это было начало 21 века. «На самом деле, тут политика экономическая и политическая, - говорили островитяне. – Население надо вывозить с острова, а зачем заниматься населением? Пусть поживут в таких условиях, может, сами уедут?»

Кому-то из жителей пришлось переселяться на свои кровные. Подъемные деньги им не были положены. Но проблема была не только в этом. Согласно проекту, островитяне имели право поселиться в одном из трех городов Карелии.

«Но почему-то сейчас об этом речь не идет, - возмущалась Инна Белозерова. – И хотят всех переселить в Сортавала. Но, как вы понимаете, целый остров переселить в Сортавала… Рабочих мест там нет. И переселяться туда просто опасно, потому что у нас же дети, нам же кормить их надо». Сколько еще будут испытывать их монастырское терпение, жители Валаама не знали. Спойлер – долго.

Театр «Творческая мастерская» вернулся с фестиваля «Рождественский парад», который проходил в те дни в Петербурге. В этом проекте наша труппа участвовала уже в четвертый раз. 23 коллектива представили на фестивале свои спектакли. И театр «ТМ» прекрасно показал себя. В Петербург повезли спектакль «Секрет русского камамбера» по пьесе Ксении Драгунской, и эта постановка произвела яркое впечатление не только на зрителей, но и на критиков Москвы и Питера. Один из ценителей театра даже лукаво обмолвился, что «спектакль неожиданно удивил». Дескать, в кои веки ему, как человеку, повидавшему немало заумных современных постановок, приоткрылось истинное значение постмодернизма в театре.

По возвращении из поездки директор «ТМ» Геннадий Залогин отметил, что и публика прекрасно приняла спектакль. Впрочем, как и члены жюри.

«Председатель жюри при большом скоплении зрителей сказал такую фразу: вообще, этот фестиваль стоит устраивать только ради того, чтобы на него приехал театр «Творческая мастерская», - с гордостью рассказал Залогин.

Между тем среди конкурентов оказались известные театральные коллективы Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды и Великого Новгорода. Кстати, петрозаводский Русский драматический театр тоже принял участие в фестивале, представив камерную постановку «Соната на троих». Все спектакли шли на сцене театра «Балтийский дом».

В конце декабря 2001 года ушел из жизни карельский писатель Олег Тихонов. Этот репортаж журналисты посвятили его памяти. Большую часть своей жизни Олег Назарович проработал в журнале «Север», с 1990 был его главным редактором. Коллеги и знакомые были убеждены, что он в свое время по-настоящему спас издание от небытия. Кроме того, он очень любил свое дело и умел заинтересовать им буквально всех вокруг.

В своей последней публикации «Неюбилейные раздумья» главный редактор журнала Олег Тихонов заметил: в деле литературном провинция давно и успешно спорит с Москвой. Между тем, чтобы сохранить этот высокий уровень профессионализма, редактору девяностых нужно было совершить почти подвиг. По словам Валентины Николаевны Куринной, проработавшей в редакции с Тихоновым более тридцати лет, ему приходилось не раз доказывать, что журнал нужен, а также искать деньги и беречь кадры: «Мы были как Золушка в сереньком платье. Но поверьте, у нас были белые манжеты и белые воротнички. То есть мы были внутри интеллигентны. Тем более, у нас не было неприличных выражений в журнале»

Коллеги запомнили Олега Тихонова образованнейшим человеком нашего времени. Решительным, тонко чувствующим людей. Известный писатель, он всегда умел тактично и мудро подойти к работам коллег. Редактировал жестко. Однако, у автора никогда не оставалось обиды.

«В таких коллективах редакционных такая незримая стенка существует. А тут такой стенки не было. То есть в любую секунду в редакторе мог оказаться человек», -объяснил Владимир Судаков, редактор отдела поэзии журнала. «Он нам ставил самовар! – подхватила Валентина Куринная. – И он сам заваривал великолепный чай. Очень вкусный. И говорил: Валентина, давай чайку, согрей душу! А потом поговорим. Жаль…»

Олег Назарович Тихонов был удостоин звания Заслуженного работника культуры Карелии и России. Сегодня на сайте Национальной библиотеки мы можем познакомиться с его творчеством.

Таким было 7 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.