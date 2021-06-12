В Петрозаводске зрителей мужского пола не пустили на спектакль

Если вы подумали, что уже двадцать лет назад у нас происходила дискриминация по гендерному признаку, с чем сейчас так активно борется весь мир, то — да. Именно это у нас и происходило. Причем, с одобрения деятелей культуры. Все это, конечно, шутка. Но тем не менее, режиссер Игорь Ларин в очередной раз сумел эпатировать публику. Поскольку на премьеру спектакля «Соната для троих» допускались только женщины (не беремся сказать — что было с последующими показами). А тогда кавалеры своих дам вынуждены были ждать за пределами зрительного зала.

На вопрос — почему спектакль только для женщин, Ларин ответил так: «Потому что сценарии Бергмана, которые мы взяли, он их делал для женщин. И делал по мотивам пьес Стринберга, который практически все свои пьесы ставил о женщинах. И вот такая цепочка привела к тому, что спектакль получился только для женщин. Мужчины должны страдать от того, что их не пускают в театр. Может быть, их потом пустят», - загадочно сказал режиссер.

Любители философских постановок с двусмысленными нравственными переживаниями героев были довольны. Поскольку шведский режиссер Ингмар Бергман известен своей неординарностью: «Он труднообъяснимый. Наверное, еще труднее объяснимый, чем его фильмы. Потому что это коллаж. Спектакль составлен из нескольких сценариев. Он, как говорит одна наша героиня, о потусторонних содроганиях, которые должны у зрителя вибрировать во время спектакля». Разворачивающееся и на сцене, и прямо в зрительном зале действо таило массу сюрпризов. Героини оказывались на деле вовсе не теми, кем себя провозглашали вначале. Спектакль актрисы играли в салоне «Лигея», ведь в здании нашего «Большого» театра не было зала для камерных постановок. Если кто-то видел этот спектакль, будем рады, если вы поделитесь в комментариях своими впечатлениями!

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали лиц, причастных к сбыту оптовых партий героина. Ранее по этой же статье задержали студента ПетрГУ. А еще милиционеры арестовали торговцев марихуаной. Вот эти кадры были сняты самими оперативниками, причем, камерой, подаренной ОБНОНу фондом «Петрозаводск против наркотиков».

На кадрах молодой человек только что вышел из квартиры, где он купил пакет с марихуаной. За этой квартирой и ее обитателями сотрудники ОБНОНа следили уже давно, и вот, наконец, удалось получить весомые доказательства того, что проживавший в квартире гражданин занимается преступным бизнесом — торговлей наркотиками. Практически сразу после того, как взяли покупателя, были задержаны и 25-летний хозяин квартиры и его приятель. В ходе обыска милиционеры обнаружили семена конопли и другие не менее интересные вещи. И деньги, конечно.

Хозяина «нехорошей квартиры» заключили под стражу, шло следствие. Как полагали оперативники, собранных улик вполне хватит, чтобы суд определил наркодилеру серьезную меру наказания.

Таким было 12 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото elorda.info)