Студентов шестого курса медфака ПетрГУ задержали за наркотики

Как позитивные, так и негативные достижения цивилизации не обходили стороной столицу Карелии ровно 20 лет назад. Уже далеко не в первый раз сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Петрозаводска изымали один из самых тяжелых наркотиков — героин. На сей раз «белую смерть» обнаружили у молодого человека, который собирался стать медиком. Сотрудниками отдела ГОВД были задержаны студенты медицинского факультета ПетрГУ, у которых был изъят героин. Примечательно, что продавец одного из самых сильных наркотиков учится на шестом курсе данного учебного заведения. Со слов оперативных сотрудников ОБНОН, это далеко не первый случай задержания с наркотиками будущих медицинских работников. Однако действенных рычагов про противодействию в распространении наркотиков, кроме милиции с ее карательными методами, даже в такой сфере, как высшее образование на тот момент не было. С другой стороны — а милиция ли должна следить за порядком в общежитии медфака?!

Именно в это день ровно 20 лет председатель одной из палат Законодательного собрания РК Николай Левин заявил в интервью, что на заседании Совета федерации голосовал за отставку Юрия Скуратова: «Вопрос этот уже назрел. И самое главное, что на протяжении нескольких месяцев наша страна не имеет генерального прокурора. Есть исполняющий обязанности. Я думаю, что учитывая это, все-таки главные, очень серьезные вопросы решала всегда прокуратура всех уровней. Немножко замедлились в своем решении. В первую очередь это надзирающая роль.

Второе — это работа с субъектами российской федерации. Мне кажется, эти моменты как-то стали отходить на задний план. Думаю, потому что все думали: кто будет, как себя вести в той или иной ситуации. Сейчас ситуация после того, как состоялись выборы Президента РФ, коренным образом изменилась. И один из аргументов членов Совета федерации был в том, что нужно сегодня дать возможность новому президенту сформировать, как мы называем, ту команду, с которой он намеревается работать». Ровно за год до этого наш депутат Валентина Пивненко голосовала против отставки Юрия Скуратова, но время шло, мнения менялись.

В здании кинотеатра «Победа» собирались устроить акцию под названием «В защиту мира и ненасилия». Организатором акции выступила школа №3, одна из немногих ассоциированных школ Юнеско в нашем городе. Участие в этой ассоциации больших материальных преимуществ не давало, но включиться в активный гуманитарный мировой процесс позволяло. Сертификат из штаб-квартиры Юнеско это учебное заведение могло получить, когда в его школьном курсе появятся такие дисциплины, как Защита окружающей среды, Права человека, Сохранение культурного наследия, Международные связи. Это предусматривало семинары, обмены как учениками, так и учителями, участие в конференциях.

С одной из таких конференций и вернулся представитель школы не с пустыми руками. «В декабре прошлого года я была приглашена в Москву, на Девятую всемирную конференцию по правам человека, по культуре мира. И оттуда я привезла манифест 2000 года», - рассказала Людмила Зайцевская, заместитель директора школы. Манифест был разработан группой лауреатов Нобелевской премии, собравшихся по случаю празднования 50 годовщины всеобщей Декларации прав человека в Париже. Манифест содержал всего шесть принципов, совсем не подкупающих своей новизной.

Это те самые общечеловеческие истины, которым мы, как правило, забываем следовать в обычной нашей жизни: «Уважать жизнь каждого человека. Отвергать насилие. Быть щедрым. Слушать и стремиться понять. Оберегать нашу планету. Укреплять солидарность». Внедрять эти требования в жизнь начали с апреля. Именно тогда назначили акцию «В поддержку мира и ненасилия». В ней приняли участие деятели культуры, художественные коллективы и простые граждане, которые видели смысл подобных акций вот в чем: «Смысл в том, что те люди, которым небезразлично наше будущее, особенно будущее наших детей, нужно привлечь их внимание, чтобы они осознали, что это необходимо делать».

Таким было 25 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.