На заднем дворе у прокуратуры Петрозаводска сожгли 20 тысяч долларов

Спешим вас успокоить! Конечно, сами деньги никто жечь не стал. Это эквивалент стоимости наркотиков, вещдоков. То есть иносказательно 20 тысяч баксов были пущены на ветер сотрудниками городской прокуратуры ровно 20 лет назад. Растаяла, как дым, самая большая партия наркотиков, конфискованных в Петрозаводске в самом конце прошлого века. Возможно, кто-то задается вопросом: а куда деваются изъятые правоохранительными органами наркотики?! Журналистов пригласили стать наблюдателями уникального зрелища. На их глазах были уничтожены наркотики по уголовному делу, которое было доведено до суда, а виновные осуждены.

Сама процедура обыденная. Двое понятных. Куча газет, на которые высыпают из пакетов героин, туда же аккуратно укладываются остальные вещественные доказательства по уголовному делу. А именно — фольга для расфасовки «чеков», весы и прочие приспособления. Вот и готов костер, на котором сгорело наркотиков на 20 тысяч долларов. Осталось только поднести спичку.

«Эти вещественные доказательства были изъяты нами в ходе обыска по обвинению Закировых и Чернышова. В настоящее время после вступления приговора в законную силу они уничтожены. Здесь было около трехсот граммов героина», - сообщил Магомет Мусаев, старший помощник прокурора Петрозаводска. Так сгорела самая большая на тот момент партия конфискованного наркотика. Но в производстве у горпрокуратуры было еще два подобных дела. Когда из завершат, снова во дворе этого уважаемого учреждения заполыхают костры, на которых сгорят очередные вещдоки. Побольше бы таких костров.

Когда-то кино с легкой фразы вождя мирового пролетариата считалось важнейшим из искусств. Но в середине 90-х государственная система кинопроката в стране была сломана, и на этом грустном фоне кинотеатр «Победа» в канун нового тысячелетия отмечал свой 50-летний юбилей. Его старые стены помнят многое. И послевоенную пятилетку, когда петрозаводчане жили в хибарах, а им на радость возвели роскошный по тем временам дворец. Помнят и цензоров, которые бдительно следили за процедурой промывания мозгов советским людям.

«Цензура в советские времена, конечно, существовала. И к нам приходили фильмы уже те, которые были разрешены к кинопоказу. Что касается наших местных властей в Петрозаводске, то цензура существовала таким образом: в праздничные дни, в дни революции или майские праздники мы не могли показывать зарубежные фильмы или фильмы легкого содержания. Должны были быть фильмы патриотически выдержанные. Иногда это очень отпугивало зрителей», - вспоминала Нина Санникова, последний директор кинотеатра «Победа».

На празднике в честь юбилея кинотеатра говорили много хороших слов, поздравляли работников. Но профессионалы от кинопроката сидели со слезами на глазах. Поводов для грусти было немало. В 1999 году была ликвидирована вся петрозаводская киносеть. Да и муниципального предприятия «кинотеатр Победа» уже не существовало к тому времени. Здания кинотеатров приносили теперь прибыль ресторанам, барам, бильярдным клубам. В договорах с арендаторами указывалось только скромное количество сеансов, которые они должны были провести. «Сампо» тогда тоже не радовал новыми афишами. А в «Победу» бизнесмены вложили огромные деньги — в фойе должны были появиться ночной клуб и два бара.

«В начале 2000 года, в апреле в «Победе» мы провели показ фильмов Андрея Тарковского. Реклама была очень тихой, негромкой. Но! Мы были приятно удивлены, что в зале на всех сеансах были зрители, и оказывается, потребность в таких фильмах очень большая», - отметила Санникова. Вкусы российского зрители менялись. По признанию прокатчиков, боевики надоели даже поколению, которое «выбирает пепси». Петрозаводчане голосовали за добротное кино. В те годы, похоже, государство потихоньку опомнилось, пыталось восстановить систему кинопроката. Ожидалось, что когда-нибудь удастся решить проблемы, однако, целое поколение профессионалов, которым не повезло жить в переломные годы, оставалось практически не у дел.

В новогодние праздники в Петрозаводске отмечали работу не только отдельных специалистов, выбирая их в реестр «Лучшие люди нашего города», но и работу целых коллективов. Лучшим коллективом 2000 года безымянным жюри был признан театр «Творческая мастерская». То, что эта труппа была обласкана вниманием зрителей и специалистов, это было общеизвестно. Но теперь ко всем своим регалиям театр прибавил еще одно звание. На фоне других наград, может быть, это была не самая главная награда для театра. Но все равно приятно, когда твою работу признают значимой.

«О том, что мы стали коллективом года, мы узнали в Сегеже, мы там играли детские новогодние утренники. Узнали из газеты «Столица». Нам было, конечно, приятно. А то, что мы этот год будем вспоминать долго, это уж понятно, потому что всякие награды всегда приятно получать, потому что это некая признательность», - сказал Геннадий Залогин, директор театра.

Это был год для актеров чрезвычайно насыщенный. Вспомнить только гастроли в Москве, которые прошли с огромным успехом. Награждение премией «Онежская маска». Новые премьеры. И конечно, бесконечная работа над будущими спектаклями. Нелегкий был год, но труды коллектива оценили по заслугам.

«Награда вполне заслуженная, награда должна быть больше и весомее в финансовом выражении, чтобы нам как-то жить и существовать. Думаю, что всем нашим приятно», - отметил Залогин. Молодежный театр — это звание обязывает ко многому. И прежде всего «молодежный» — это вечный поиск нового. Это постоянное движение вперед. «Мы все начинаем сначала. Впереди ближайшие премьеры, нам ними надо много думать, работать, и надо, чтобы они были на должном уровне. По-моему, сейчас это самое главное. А награды... слава была, не забудем, она с нами, но это — прошлое тысячелетие... Вперед!», - заявил Иван Петров, главный режиссер театра. Лучший коллектив города готовил благодарным петрозаводчанам подарок. 19 января в театре ждали премьеру, спектакль «Лео и Леонора» по Артуру Миллеру, где петрозаводчане могли насладиться игрой великолепных Людмилы Живых и Олега Белонучкина.

Таким было 8 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото shkolazhizni.ru)