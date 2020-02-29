В рекордно короткие сроки депутаты Карелии приняли закон об алкоголе

Если бы не угроза падения местных ликероводочных заводов, один из важнейших законопроектов — закон об упорядочении производства и оборота алкогольной продукции на территории Карелии — так бы и остался пылиться в Законодательном собрании. Тем не менее, обстоятельства ровно 20 лет назад складывались таким образом, что за две недели депутаты сумели решить проблемы, которые не могли до этого решить семь месяцев. Этому поспособствовало решение Конституционного суда, который отменил замечательную инициативу, после которого каждый литр алкогольной продукции на территории Карелии был учтен и промаркирован особым образом.

Так боролись с нелегальным или паленым алкоголем. В законе, по мнению разработчиков, сделали попытку учесть максимальное количество зачастую противоречивых мнений и найти единственно возможный компромисс. В окончательном тексте было отражено несколько существенных моментов, имеющих особое значение как для продавцов алкоголя на территории республики, так и для производителей. Отныне полномочия по контролю за производством и продажей этого вида товаров возложили на специальные государственные учреждения под патронажем председателя правительства. Региональную защитную этикетку, которая теперь именовалась «наклейкой», стали наклеивать сами продавцы под контролем сотрудников того самого учреждения. Местные производители получили возможность сами определять вид защиты своей продукции. Запретили реализацию спиртосодержащих гигиенических средств, не прошедших специальную сертификацию.

Контроль за лицензированием розничной продажи алкоголя остался за местными властями. Наконец, заявили о возможности освобождения от местных акцизов карельской водке, которая будет продаваться за пределами республики — то, о чем так долго говорили карельские производители. Дискуссия во время последнего обсуждения закона практически отсутствовала. Разве что депутат от ЛДПР М.А.Максимов сомневался: «Есть же так называемые элитные водки, которые стоят 250-300 рублей бутылка (половина зарплаты контролера в троллейбусе, например — прим.ред.). Чего на них наклеивать эти этикетки? Их и так никто не покупает». Ему справедливо возразил депутат от «Яблока» А.В.Чаженгин: «Вы извините, но всем ведь известно, что в бутылке «Абсолюта» самим «Абсолютом» в 80% и не пахнет. Вот затем и наклеивать, что надо этот процесс тоже контролировать».

В результате против закона был подан всего один голос, судя по всему, лидера карельских «жириновцев» Михаила Максимова. Представитель председателя правительства в ЗС РК Иван Александров, очевидно обрадованный таким удачным решением проблемы, поблагодарил депутатов за дружную работу: «За 2 недели прошли тот путь, который до третьего чтения шли семь месяцев. Это тот путь, которым должен, мне кажется, заниматься парламент».

Кстати, депутаты ЗС РК приняли специальное постановление, в котором негативно оценили работу министерства социальной защиты по перерегистрации граждан, имеющих право на получение детских пособий. А также рекомендовали председателю правительства продлить срок этой регистрации до 20 марта. Случилось это после того, как депутат Палаты Республики Ирина Петеляева случайно зашла в отделение связи и услышала от граждан все, что они думают о власти.

В феврале 2000 года в Петрозаводске стало одним кинотеатром больше. После ремонта вновь открылся кинотеатр «Сампо», которого сейчас уже не существует (он был снесен, а на его месте построено многоэтажное здание). В нем можно было посмотреть фильм Александра Сокурова «Молох», премьера которого в Петрозаводске состоялась в зале Карельской государственной филармонии. Долгое время государственная система кинопроката не подавала признаков жизни. Однако, она была всё еще жива, хотя иногда ее поддерживало лишь чудо. На этот раз кинопрокат должен был спасти новый фильм Александра Сокурова «Молох», премьера которого состоялась в зале филармонии. Фильм рассказывает об одном дне из жизни Адольфа Гитлера и Евы Браун. Этот весенний день 1942 года они вместе с четой Геббельсов и Мартином Борманом провели в замке фюрера в Альпах. Война и фашистская идеология не интересовали авторов фильма.

По словам сценариста Юрия Арбатова, он в первую очередь писал историю о любви. Ева Браун, если верить сохранившимся воспоминаниям, была способна самоотверженно любить и тем самым обрекла себя на драматическое и безвыходное существование. По мнению многих критиков, «Молох» стал крупнейшим кинособытием 1999 года. На международном фестивале в Каннах Юрий Арбатов получил приз за лучший сценарий, а на фестивале «Кинотавр» в Сочи картине был присужден Гран-при. «Если наш опыт такого премьерного кинопоказа в зале филармонии получится, а зрителям понравится, то мы надеемся ежемесячно проводить в этом зале премьерные показы новых фильмов», - сообщила Л.М.Морозова, начальник репертуарного отдела. А с 1 марта «Молох» запустили в кинотеатре «Сампо». Карельские кинопрокатчики собирались демонстрировать закупленные ими фильмы также и в «Победе», когда там закончится ремонт. В основном это были детские и отечественные картины, а также классика мирового кино. По словам Людмилы Морозовой, система государственного кинопроката собиралась в обозримом будущем порадовать петрозаводчан премьерой легендарного фильма Алексея Германа «Хрусталев, машину!»

Таким было февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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