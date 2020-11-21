Неожиданным мужским стриптизом обернулся рок-концерт в Петрозаводске

В кинотеатре «Победа» ровно 20 лет назад состоялось знаковое событие в жизни молодежи. Открылся первый рок-фестиваль «Космодром», который собрал большое количество разных команд. Первый концерт не обошелся без неожиданностей. Некоторым зрителям не терпелось показать настоящее лицо истинного «рокера». Вообще же, рок-публика ждала этого события десять лет. Некоторые не дождались, выросли и забыли о том, что «рок-н-ролл мертв, а мы еще нет». Зато подросли другие. Всего за 20 рублей все желающие смогли оглушить себя рокотом «Космодрома».

Народу в зале было много. Появление ведущих вечера вызвало удивление. Точнее их пионерский вид и шутки КВН-ской направленности.

-Кстати, как там «Rolling Stones»?, - вопрошала бойкая девушка.

-Ребята, извините, «Rolling Stones» сегодня не приедут, - в тон ей отвечал мальчик. - Их не будет все эти четыре дня. Но я думаю, их отсутствие вам не помешает.

Впрочем, надоесть они никому не успели. Сразу за ними на сцену вышли музыканты легендарного «Требунала», которые уже лет 15 с переменным успехом не сходили со страниц петрозаводских таблоидов. Кстати, участники этой группы и были одними из инициаторов проведения этого широкомасштабного мероприятия. В первый день помимо звезд выступили группы «Tall Trees», «Эльф», «Никто», «Аспект», «Ураган Джа» и другие. Кто помнит эти команды — пишите в комментариях!

На экране кинотеатре в это время вовсю бушевал космос. Впрочем, космические начала, точнее — дионисийские, проснулись и в некоторых особо впечатлительных зрителях. Начавшись пионерским задором, действо перерастало в модную тусовку. И самовыражение принимало все более нецивилизованные формы. Рокеры обнажали свою сущность. Один начал сбрасывать с себя одежды и разделся догола. Охрана фестиваля оперативно догадалась, что молодой человек останавливаться на достигнутом не собирается. И выпроводила его из зала довольно бесцеремонно. Кстати, это не первые случай публичного стриптиза в Петрозаводске. Были замечены и случаи боди-арта. Несмотря на мелкие недоразумения, которые совершенно неудивительны для подобных мероприятий и встречаются рукоплесканиями публики, фестиваль «Космодром» стартовал. И целые четыре дня молодежь наслаждалась рок-приключением.

Учителя Петрозаводска включились во Всероссийскую акцию протеста работников образования, и так они поступали ежегодно. На профсоюзном активе их выслушали представители властей всех уровней. Но на жалобы и требования педагогов чиновникам было ответить нечего. Вот педагоги Приморья не работали уже две недели, тем самым выражая свой протест против нечеловеческого отношения к самой человечной профессии. Наши работники образования к таким крайним мерам пока прибегать не собирались. Однако, если вспомнить, что учителя Беломорска и Суоярви не получили зарплату за сентябрь, а петрозаводские педагоги за октябрь, то нетрудно догадаться, что без кардинальных перемен и наши дети могли остаться невеждами.

По словам профсоюзных лидеров учителей, государство отреклось от них, передав в муниципалитеты. Это, по их мнению, было ошибкой, которую не поздно исправить. Другая проблема, которая унижала педагогическое достоинство, это низкая зарплата и несвоевременная ее выплата. С 1 января российское правительство обещало поднять учителям зарплаты, но они это расценивали, как компенсацию давних долгов. Ожидалось, что через пару недель Госдума начнет обсуждать бюджет на 2001 год. Надежды таяли: перспектив для работников образования профсоюзные лидеры в проекте не нашли. Потому что денег на финансирование отрасли взять было неоткуда. Учителя решили единым фронтом выступить со своими требованиями к правительству России. Потому что им одним, похоже, было небезразлично, какое будущее ожидает страну.

Таким было 21 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото reproduktor.net)