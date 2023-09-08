Соломенное: пожарные еле успели унести кислородные баллоны с лесопилки

Лесопильный цех в поселке Соломенное, где работала компания АВ «Инвест» (бывший ПЛМК), загорелся ровно двадцать лет назад. Как утверждали пожарные, если бы к их рекомендациям вовремя прислушалось руководство предприятия, пожара можно было бы избежать. Кстати, на предприятии специалисты проводили специальные пожарные учения, но, как видно, это не помогло.

Причиной пожара стали газосварочные работы, которые там вели в нарушении всех норм техники безопасности.

«Работники предприятия, увидев, что от газа у них загорелись пиломатериалы, решили сами потушить это загорание. Буквально весной этого года в цехе была проверка и были оштрафованы руководящие лица. И чтобы скрыть факт пожара, скорей всего, они решили обойтись своими силами»,

- сообщил Олег Мошников, глава пресс-службы УГПС РК.

Но самим погасить пламя не получилось. Пожару была присвоена повышенная категория сложности. В его тушении были задействованы все силы петрозаводского гарнизона: «Было 11 машин и около сорока человек личного состава. С озера стали подавать воду на тушение этого цеха. Справились где-то за полтора часа, удалось локализовать этот огромный пожар. Ущерб еще подсчитывается. Все оборудование, которое было внутри, все лесопромышленные материалы – все сгорело».

К счастью, обошлось без человеческих жертв. Пожарные успели вынести кислородные баллоны, которые могли взорваться в огне, тем самым усугубив обстановку. Разрушения могли бы быть более значительными. После того, как пожар был потушен, началось следствие, которые попыталось установить, кто конкретно виновен в произошедшем.

А вот кто у нас бережно относится к природе – это, конечно, биологи! Институт биологии Академии наук КНЦ РАН отметил 50 лет со дня своего основания. В 2003 году в структуре института работало 12 научных подразделений, лаборатории, опорные пункты и агробиологические станции. Об итогах их многолетней работы говорили на торжественном заседании по случаю юбилея.

Академики, профессура, в общем, весь цвет биологической науки страны, приехали поздравить коллег с юбилеем. Некоторые столичные ученые когда-то работали тут, сотрудничали с карельскими учеными и относились с большим уважением к их деятельности. Достаточно сказать, что основателем нашего института был крупный ученый, в последствии член-корреспондент Академии наук Юрий Полянский.

«Нераскаявшийся генетик, менделист, морганист, который лишился кафедры в Ленинградском университете, лишился лаборатории в институте. И так получилось, что, когда образовывался наш институт, нашлись люди, которые убедили руководство Российской Академии наук и Карелии, что такой человек может организовать институт»,

- рассказала о нем Нина Немова, директор Института биологии КНЦ РАН.

В Петрозаводске он создал хорошую основу для работы. Сюда он привлек ученых из столицы. Тем временем стали подрастать и свои кадры. Галина Андреевна Елина, главный научный сотрудник лаборатории болотных экосистем, рассказала, что работает в институте 52 года, со дня основания кафедры в университете: «Я всегда была благодарна судьбе за то, что меня судьба случайно занесла сюда, и я с удовольствием работаю без перерыва. И еще бы работали, пока есть силы». В те годы она вела исследовательские изыскания по нескольким грантам, готовила к публикации книгу. Директор Института биологии говорила о ней, что она может дать прогноз развития климата на ближайшее тысячелетие.

Не менее интересные исследования велись и в других лабораториях. Например, там изучали то, как паразиты влияют на наше овощеводство. В лаборатории паразитологии старший научный сотрудник Елизавета Матвеева рассказала о том, как предлагается сохранять картофель от нематод. Говорили, что даже в Москве завидовали аппарату в нашей биофизической лаборатории, в 2000 году его привезли из Германии. И научные результаты постоянно находили применение в практической деятельности.

«Основное направление и цель наших научных исследований, которые развиваются в этих практических рекомендациях, для чего и создавался Институт 50 лет назад, это изучение, сохранение, охрана, рациональное использование природных ресурсов Карелии и прилегающих районов», - сказала директор Нина Немова.

И с этой задачей Институт успешно справлялся в течение полувека! А сегодня мы поздравляем всех его сотрудников с 70-летним юбилеем и желаем и дальше деятельно стоять на страже природы Карелии.

Таким было 8 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.