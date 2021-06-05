Ученые со всего мира перенимали у врачей Карелии опыт в биокибернетике

Буквально фантастические вещи происходили в Петрозаводской железнодорожной больнице ровно 20 лет назад. Там провели уникальную операцию по вживлению микрочипа для лечения болезни желудочно-кишечного тракта. А еще петрозаводские медики создавали в те годы робота-хирурга, который сможет осуществлять операции дистанционно.

«Вживленный под кожу микрочип управлял работой его сердца» — это не фраза из фантастического блокбастера про киборгов, а описание уникальной операции, которую на тот момент два года практиковали петрозаводские хирурги. Название нового направления медицины тоже звучала, как цитата из фантастической повести: «Электронная хирургия и прикладная биокибернетика».

Профессор Сергей Карашуров пояснил: «У нас в Карелии около двух лет уже развивается это уникальное направление в медицине. Оно направлено на лечение заболеваний человека с помощью имплантируемых устройств. То есть, обычно заболевания лечат с помощью таблеток, медикаментов, а здесь имплантируется электронное устройство наподобие компьютера, и удается с такими новыми подходами достигать хороших результатов».

Это уникальное в российской медицинской практике направление родилось в Карелии. Ученые со всего света перенимали у наших эскулапов опыт. До недавнего времени вживленные микрочипы, управляемые компьютером, применялись только при бронхиальной астме. Однако за две недели до съемок этого репортажа была проведена первая операция имплантации чипа при болезнях ЖКТ. Устройство, похожее на осьминога, отвечало за работу легких, желудка, почек и сердца одновременно.

«Эти операции безопасны. По сравнению с обычной хирургией они не подразумевают удаления каких-то органов. А лишь управляют органами с помощью устройств, поэтому по степени риска это самые легкие операции, какие существуют»,

- отметил профессор.

А вот и сенсационная новость на десерт: в Петрозаводске создавали робота-хирурга!

«Это устройство позволит выполнять операции на расстоянии. За рубежом такие операции уже выполняются три года. По нашему плану в конце этого года будет выполнена первая операция. Хирург будет находиться в Москве, в Научном центре хирургии. А робот будет выполнять операцию на животном, в нашем университете», - заявил профессор.

Наши медики к тому моменту уже создали несколько узлов будущего врача. Например, глаз робота-хирурга, способный видеть в различном спектре электромагнитных волн. Готова была и рука-манипулятор, управляемая с помощью компьютера. Все изобретения наших хирургов-новаторов Минпромнауки РФ патентовал за рубежом. Так что врачи всего мира, работающие в этом направлении, знали о маленькой Карелии.

К 300-летию Петрозаводска жители столицы получат еще одно место культурного отдыха — обещали в мэрии. Неприглядный пустырь на берегу Неглинки городские власти пока «украсили» строительной техникой и массой рабочего люда в оранжевых жилетах. И пообещали, что украшения на этом не закончатся. Наверняка каждый житель Петрозаводска хоть раз да поминал недобрым словом городские власти, продираясь сквозь буераки и грязь, чтобы добраться с Перевалки в центр города по неприглядному пустырю у поймы Неглинки. Своему будущему цивильному виду этот пустырь был обязан юбилею Петрозаводска, который собирались отметить в 2003 году.

«Это место было очень неприглядное, и находится оно в центре города. Поэтому администрацией города было решено привести его в порядок. Осенью тут посадят деревья — липы и березы. Небольшое количество деревьев, вдоль самой реки. И кусты. Клумбы тут не будет, здесь посеяна трава, она вырастет, будет просто партерный газон. Фонтана не будет. Но будет не хуже фонтана!», - поделился планами Михаил Ганин, директор департамента архитектуры и градостроительства. Кроме вышеперечисленных метаморфоз будут еще скамейки, фонари с символикой 300-летия города, обновленные мостики и ограждения. Как заверил мэр Петрозаводска, на все это не затрачено пока ни копейки бюджетных денег. Все работы велись за счет сознательных горожан из строительных организаций и предприятий города.

«Мы весь список предприятий обязательно опубликуем, всем скажем большое спасибо, - заверил мэр Андрей Демин. - Пока мы сюда не вложили не копейки. Но мы для себя определили максимальную сумму в 500 тысяч рублей, я не думаю, что это много». К 300-летию планировали создание Петровской гавани — первого в России музейного морского порта. И реконструкцию Парка пионеров, который к тому времени уже назывался Губернаторским парком, но бюст Владимира Ильича Ленина в 2001 году еще стоял на пересечении аллей, где сейчас стоит памятник Державину. И еще одно строительство вели полным ходом в то время. Заботясь об отдыхающих у фонтана на Студенческом бульваре, которые пили пиво прямо на скамеечках, власти разрешили возвести там летнее кафе наподобие тех, что строились на набережной. Однако посидеть с пивом там смогли бы только самые проворные, ведь невооруженным глазом было видно, что двух лавочек явно на всех не хватит, а сидеть на гранитном поребрике для здоровья не полезно.

Таким было 5 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото topspb.tv)