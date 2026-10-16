Вопиющую преступную махинацию провернули в Петрозаводске

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 16 октября в 2006 году

фото стопкадр

«Хлора для обеззараживания воды в городе осталось на десять дней», – об этом ровно 20 лет назад сообщили Петрозаводские коммунальные системы, в чьем ведении была вода города. Неожиданно выяснилось, что путь, по которому этот реагент попадал в Петрозаводск, внезапно закрыли. А когда смогут открыть – неизвестно.

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Молодой человек, ежедневно проходящий по этому маршруту, случайно обнаружил пропажу рельсов: «Я думал, что это в связи с тем, что дорога стала не нужна, и ее разбирают». Успели разобрать метров сто. И даже вывезли оттуда рельсы – дорогой черный металл. Как сообщили поспешившие на место работники «ПКС», еще пара дней – и дорогу могли разобрать полностью, до стрелки. Судя по всему, злоумышленники работали оперативно и профессионально. Рельсы были нарезаны ровными кусками, газосваркой, еще на 450 метров вперед. Но вывезти сразу их не удалось – пропажу обнаружили.

«Сотрудник очистных сооружений шел с рыбалки по этой тропе. Заметил, что какие-то люди работают. Он зашел на работу и сообщил – кажется, наш тупик разбирают. После этого нажали кнопку тревожной сигнализации, вызвали наряд Вневедомственной охраны. Подъехали руководители очистных. Вот так это совершенно случайно все обнаружилось»,

- рассказал начальник отдела режима объектов «ПКС» Станислав Бражицкий.

Хлор, то есть взрывоопасное вещество, возили по этой дороге на протяжении пятнадцати лет. Отводка была придумана специально в лесной зоне, минуя жилые районы. Его подвозили раз в месяц – всего 42 тонны, сгружали на машины и развозили по очистным сооружениям. В хранилище хлора оставалось 26 баллонов, дней на десять, максимум – на две недели, отметил начальник КОС «ПКС» Владимир Борисов: «Потом нужно решать вопрос, где разгружать. Ни про какие запасные варианты не могу сказать. Лет 15 назад определялись места разгрузки».

Задержать злоумышленников, которые умыкнули рельсы, сотрудникам ОМОНа не удалось. А те, кто был поставлен следить за их работой, представили договор, по которому заказчик в лице Петрозаводского отделения железной дороги и исполнитель в лице некоего А.Заглядова договорились о демонтаже подъездного пути ОАО «ПКС». Было видно, что этот документ липовый. По факту хищения начали проверку, уголовное дело пока не завели.

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Несколько симфонических концертов в Карельской государственной филармонии решено было провести «под знаком Шестаковича». Организаторы назвали так цикл выступлений, который посвятили столетию со дня рождения композитора. Дирижер Евгений Клейнер специально приехал из Испании, чтобы поработать вместе с музыкантами нашего оркестра.

Знаменитая Десятая симфония Шостаковича вошла в цикл концертов филармонии в том сезоне. Эту симфонию исполняли редко, она трудна и для исполнителей, и для слушателей. Но дирижер давно о ней мечтал. Он родился в Нижнем Новгороде и прожил там двадцать лет. Следующие двадцать лет жил в столице, отучился в Гнесинке на контрабасиста и долгое время работал в оркестрах Москвы. А в начале нулевых Евгений Клейнер жил и работал в Испании. Он рассказал, что идея самому взять в руки дирижерскую палочку зрела у него давно: «Мои физические данные не совсем соответствуют контрабасу, для него нужен большой рост. Но я играл на нем. И было ощущение, что я мучаюсь. Мне советовали – бросай это дело и иди дирижировать. Советовали в 20 лет, но это произошло в 40 лет».

Была и еще одна причина, побудившая контрабасиста стать дирижером. По его словам, играть сочинения великих композиторов нужно так, как они написаны, без каких-то собственных интерпретаций, чем грешили многие дирижеры. «Очень много симфоний я верну в тот вид, в котором они должны быть. И все эти традиции, которые, вроде бы считается сейчас, что они должны – я их снимаю. Как будто я этого никогда не слышал. Вот представьте – я открываю партитуру, и делаю, как написано».

В Карелии Евгений Клейнер оказался почти случайно. От знакомого профессора узнал, что в филармонии идет конкурс на первого приглашенного дирижера. Решил попробовать.

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Таким было 16 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности