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15 октября 2026
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Хроника телерепортеров

Самые сообразительные дети собрались в Карелии, чтобы построить мост

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 15 октября в 2006 году
экран ноутбука
фото стопкадр

Почему изобрели телевизор? Как воспроизвести давно утраченные изобретения древних мудрецов? Подобные вопросы взволновали школьников ровно 20 лет назад. Они изучали Теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ) в специальной студии, которая открылась на несколько дней.

 

У каждой команды школьников изобретателей была своя задача, каждый раз новая. Построить вполне устойчивый мост практически из ничего оказалось возможным. На четыре дня в лагерь «Старт» приехали школьники из Красноярска, Украины, Израиля, Иркутска и из районов Карелии. Это были победители конкурсов ТРИЗ. 

«Девочки придумывали различные машины. Я придумала восьминога, который выполняет много функций», - рассказала о своем изобретении Лиля Шагехметова из Иркутской области. «Если раньше мы не могли понять про какое-то изобретение – как его человек изобрел? Тот же телевизор. Как он работал? Как человек мог его придумать? То теперь, запросто подумав, можно это понять»,

 - поделилась Маша Глушко из Запорожья. 

Вожатой у детей или куратором лагеря была Саша Хурсина. По профессии – будущий экономист. А по призванию – теоретик-изобретатель. «Умение быстро ориентироваться в любой ситуации, находить нестандартные решения, уметь кооперироваться с другими людьми, слышать другую идею, соединять ее с твоей, с той, которая у тебя появилась – и делать что-то общее, единое». Теории творчества Саша обучалась у инженера, мастера ТРИЗ Александра Селюцкого, который был хорошо знаком с родоначальником этой теории – Генрихом Альтшуллером, который придумал свою теорию в тюрьме, во время пыток бессонницей. 

«Он садился на стул утром, когда его приводили от следователя, закрывал глаза и засыпал. Его приятель наклеивал на веки нарисованные глаза и ходил, разговаривал сам с собой, давая Генриху поспать часов пять», - рассказал Александр Селюцкий. 

Интеллект, нетрадиционный подход к решению любых задач – может победить все проблемы, уверяли тризовцы. Но власти не хотели с ними сотрудничать. И несанкционированные свалки, колдобины на дорогах, другие городские неурядицы – по-прежнему бич нашего времени. Ведь эти проблемы решали люди без креативного подхода. 

«Вот крыши! – привел пример Александр Селюцкий. – Текущие крыши, висящие сосульки. На это колоссальные деньги гробятся, чтобы решить этот вопрос. А эти вопросы решаются дешевле, проще и надежнее». Взрослые тризовцы надеялись, что из детей их лагеря получатся если не гениальные изобретатели, то хотя бы не закоснелые люди, способные в любой профессиональной области стать полезными. 

***

Автор книг «КГБ в семейном интерьере» и «Двое в барабане», писатель Григорий Фукс навестил Петрозаводск. Он приехал, чтобы повидать друзей, отметить свое 70-летие и встретиться со своими читателями. Такая встреча состоялась в библиотеке. 

Юбилей – еще один повод оглянуться назад и обняться с друзьями. Поздравить известного писателя, педагога и тренера Григория Фукса пришло немало людей – его многие знали и любили. Неслучайно друзья собрались именно в библиотеке, где все было привычно, где он был среди своих. Как вспоминал сам Григорий Фукс, первые его писательские опыты не были удачным. К примеру, его повесть «Нечистая сила» о школе нигде не вышла, хотя имела хорошие отзывы критиков. Просто в ней не было ничего отрицательного, но не было и какого-то положительного примера. В 1986 году Григорий Ефимович написал пьесу о переманивании спортсменов на Запад. К тому времени он уже был опытным саморедактором, знал, как обойти цензуру, поэтому у него получилась, по словам самого автора, «отфильтрованная ерунда». Как ни странно, именно эта вещь была опубликована: «В ней не было практически никакой правды жизни. Это специфика нашей литературы – что самые талантливые наши писатели и вымысел у них был талантливый, но по нему ничего нельзя было узнать о нашей жизни». 

А начинал писать Григорий Фукс еще в 50-е годы. Но публикация некоторых его произведений стала возможна только после того, как отменили цензуру. В основном питерские журналы стали охотно печатать запрещенные когда-то книги. Был известен Григорий Ефимович и как спортсмен – тренер по настольному теннису. Все его друзья в один голос уверяли: тренером он был уникальным, занимался со всеми детьми, без исключения. 

«Однажды я пришел на соревнования, - вспоминал заслуженный журналист Евгений Давыдов. – И увидел, что девочка, воспитанница Фукса, играет, и если победит – то получит первый взрослый спортивный разряд. Я смотрел и не понимал – как это так: такой опытный тренер, а девочка такая странная, она почти не двигается у стола, отмахивается от мячика. В конце концов она выиграла, стала перворазрядницей, и стало ясно – она с трудом отошла от стола, у нее был детский церебральный паралич. Думаю, что такие подвиги очень характеризуют Григория Ефимовича». 

В Россию из Америки писатель приезжал на презентации своих книг. Великий человек велик во всем. Не забывал Григорий Фукс, что, возможно, без друзей его литературная и спортивная жизнь сложилась бы совсем иначе. 

Таким было 15 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности

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