Самые сообразительные дети собрались в Карелии, чтобы построить мост

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 15 октября в 2006 году

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Почему изобрели телевизор? Как воспроизвести давно утраченные изобретения древних мудрецов? Подобные вопросы взволновали школьников ровно 20 лет назад. Они изучали Теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ) в специальной студии, которая открылась на несколько дней.

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У каждой команды школьников изобретателей была своя задача, каждый раз новая. Построить вполне устойчивый мост практически из ничего оказалось возможным. На четыре дня в лагерь «Старт» приехали школьники из Красноярска, Украины, Израиля, Иркутска и из районов Карелии. Это были победители конкурсов ТРИЗ.

«Девочки придумывали различные машины. Я придумала восьминога, который выполняет много функций», - рассказала о своем изобретении Лиля Шагехметова из Иркутской области. «Если раньше мы не могли понять про какое-то изобретение – как его человек изобрел? Тот же телевизор. Как он работал? Как человек мог его придумать? То теперь, запросто подумав, можно это понять»,

- поделилась Маша Глушко из Запорожья.

Вожатой у детей или куратором лагеря была Саша Хурсина. По профессии – будущий экономист. А по призванию – теоретик-изобретатель. «Умение быстро ориентироваться в любой ситуации, находить нестандартные решения, уметь кооперироваться с другими людьми, слышать другую идею, соединять ее с твоей, с той, которая у тебя появилась – и делать что-то общее, единое». Теории творчества Саша обучалась у инженера, мастера ТРИЗ Александра Селюцкого, который был хорошо знаком с родоначальником этой теории – Генрихом Альтшуллером, который придумал свою теорию в тюрьме, во время пыток бессонницей.

«Он садился на стул утром, когда его приводили от следователя, закрывал глаза и засыпал. Его приятель наклеивал на веки нарисованные глаза и ходил, разговаривал сам с собой, давая Генриху поспать часов пять», - рассказал Александр Селюцкий.

Интеллект, нетрадиционный подход к решению любых задач – может победить все проблемы, уверяли тризовцы. Но власти не хотели с ними сотрудничать. И несанкционированные свалки, колдобины на дорогах, другие городские неурядицы – по-прежнему бич нашего времени. Ведь эти проблемы решали люди без креативного подхода.

«Вот крыши! – привел пример Александр Селюцкий. – Текущие крыши, висящие сосульки. На это колоссальные деньги гробятся, чтобы решить этот вопрос. А эти вопросы решаются дешевле, проще и надежнее». Взрослые тризовцы надеялись, что из детей их лагеря получатся если не гениальные изобретатели, то хотя бы не закоснелые люди, способные в любой профессиональной области стать полезными.

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Автор книг «КГБ в семейном интерьере» и «Двое в барабане», писатель Григорий Фукс навестил Петрозаводск. Он приехал, чтобы повидать друзей, отметить свое 70-летие и встретиться со своими читателями. Такая встреча состоялась в библиотеке.

Юбилей – еще один повод оглянуться назад и обняться с друзьями. Поздравить известного писателя, педагога и тренера Григория Фукса пришло немало людей – его многие знали и любили. Неслучайно друзья собрались именно в библиотеке, где все было привычно, где он был среди своих. Как вспоминал сам Григорий Фукс, первые его писательские опыты не были удачным. К примеру, его повесть «Нечистая сила» о школе нигде не вышла, хотя имела хорошие отзывы критиков. Просто в ней не было ничего отрицательного, но не было и какого-то положительного примера. В 1986 году Григорий Ефимович написал пьесу о переманивании спортсменов на Запад. К тому времени он уже был опытным саморедактором, знал, как обойти цензуру, поэтому у него получилась, по словам самого автора, «отфильтрованная ерунда». Как ни странно, именно эта вещь была опубликована: «В ней не было практически никакой правды жизни. Это специфика нашей литературы – что самые талантливые наши писатели и вымысел у них был талантливый, но по нему ничего нельзя было узнать о нашей жизни».

А начинал писать Григорий Фукс еще в 50-е годы. Но публикация некоторых его произведений стала возможна только после того, как отменили цензуру. В основном питерские журналы стали охотно печатать запрещенные когда-то книги. Был известен Григорий Ефимович и как спортсмен – тренер по настольному теннису. Все его друзья в один голос уверяли: тренером он был уникальным, занимался со всеми детьми, без исключения.

«Однажды я пришел на соревнования, - вспоминал заслуженный журналист Евгений Давыдов. – И увидел, что девочка, воспитанница Фукса, играет, и если победит – то получит первый взрослый спортивный разряд. Я смотрел и не понимал – как это так: такой опытный тренер, а девочка такая странная, она почти не двигается у стола, отмахивается от мячика. В конце концов она выиграла, стала перворазрядницей, и стало ясно – она с трудом отошла от стола, у нее был детский церебральный паралич. Думаю, что такие подвиги очень характеризуют Григория Ефимовича».

В Россию из Америки писатель приезжал на презентации своих книг. Великий человек велик во всем. Не забывал Григорий Фукс, что, возможно, без друзей его литературная и спортивная жизнь сложилась бы совсем иначе.

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Таким было 15 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности