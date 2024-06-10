Одной установкой обезопасили весь Петрозаводск от отравления

На петрозаводских очистных сооружениях ровно двадцать лет назад установили новое оборудование, которое было призвано оберегать горожан от возможности отравления хлором. Установка «Олимп» была на тот момент второй на Северо-западе. До 2004 года такое оборудование использовалось только в Санкт-Петербурге. Наш «Водоканал» приобрел его у питерской фирмы за 6 миллионов рублей, пришлось брать кредит на два года в одном из коммерческих банков.

На наших очистных сооружениях постоянно находился запас хлора, равный десяти тоннам. По словам специалистов, при возникновении серьезной ЧС территория поражения от этого количества будет равна двум третям всей территории Петрозаводска. Хлор хранили в цистернах в отдельном помещении. И вот – его охрану на себя взяла установка, выполненная фирмой из Питера.

«Когда происходит утечка хлора, - пояснил заместитель директора «Водоканал» Дмитрий Астраханцев, - она должна срабатывать в автоматическом режиме. Мы сейчас сымитировали утечку, и она сработала. На такие случаи она как раз и предусмотрена». «Главное, что появилась еще одна серьезная степень защиты горожан и предприятий, которые могут произойти», - порадовался мэр города Виктор Масляков.

Гарантийный срок эксплуатации установки – один год. Правда, руководители надеялись, что прослужит она гораздо дольше. Директор МУП «Водоканал» Валерий Момотов заверил: «Думаю, лет 25 она будет служить». То есть рассчитывали, что до 2029 года точно хватит. Установка во всяком случае должна была служить до тех пор, пока у нас воду очищают хлором. Кстати, хлоратор с установкой «Олимп» были лишь частью большой реконструкции на водоочистных сооружениях.

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В Петрозаводске к лету 2004 года открылись сразу несколько музейных экспозиций. Выставка шести художников Финляндии «Культурное нашествие из Тампере» стала первой частью совместного проекта «Через границу». Три выставки и правда напоминали «культурное нашествие», ведь в трех выставочных залах Петрозаводска они открылись с интервалом в полчаса.

В зале филармонии была представлена графика Йоханны Пихлаямаа, живопись Пяйви Саари и фотография Янны Ляйне. На открытии побывал художник Владимир Зорин: «Это, действительно, такое чисто финское искусство. Искусство лаконичное, ясное, звонкое, чистое и светлое, скажем так». Йоханна Пихлаямаа ранее в Петрозаводске не бывала, с работами наших художников знакома не была. Но надеялась сделать это во время предстоящего визита наших мастеров в Тампере.

В Центре народного творчества были представлены рисунки и видеоинсталляции Ханны Левонен. Совсем маленькие работы были объединены в одно целое. Расположение на стене и их порядок значения не имели. Большие картины в карандаше были увеличенными копиями зарисовок. «Работы маленького формата можно делать в любое время и где угодно», - поделилась Ханна.

Последняя выставка расположилась в Доме куклы. Живопись, видеоинсталляция, смешанная техника, графика и объект. Впечатление она оставляла несколько мрачноватое.

А в Краеведческом музее (ныне – Национальный) выставили частную коллекцию. Мы уже рассказывали в нашей рубрике о Виталии Брусникине, который много лет собирал старую радиотехнику. На открытии он рассказал, что радиолюбителем стал еще в детстве. Однажды он не стал выкидывать оставшиеся после дедушки радиоприемники, сохранил себе на память. Так было положено начало коллекции. Дальше Виталий выпрашивал вышедшую из употребления аппаратуру у соседей, друзей, родственников. Вскоре оказалось, что у него дома самая богатая коллекция радиотехники во всем Петрозаводске.

Друзья уговорили его показать горожанам свои экспонаты. Вот так родилась эта выставка. «Концепция экспозиции подразумевала не просто показ приемников, как таковых, а построение каких-то интерьерных фрагментов», - рассказал Виталий Брусникин. Самые дорогие экспонаты – это довоенные ламповые радиоприемники. При этом в руках мастера они ловили волну не хуже современного FM-радио.

Таким было 10 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

// фото «Петрозаводск говорит»