Полезный навык: радиолюбитель Карелии собрал приемник из трех деталей

7 мая отмечают День телевидения, радио и связи. В этот день в 1895 году российский физик Александр Попов впервые представил на заседании Физико-химического общества радиоприемник. Виталий Брусникин грезил радио с детства. Свой первый приемник он собрал еще в третьем классе – детскую конструкцию, детекторный приемник из трех деталей. Правда, ради этого пришлось распотрошить дедушкин аппарат.

Виталий стал самым известным коллекционером радиоприемников в Карелии. С радио была связана вся его жизнь. И работа, и хобби. Потомственный связист, Виталий Брусникин коллекционировал приемники к тому времени уже более десяти лет. И их уже тогда было двести пятьдесят: бытовые, ламповые, военные, трансляционные. Самому старшему экспонату было почти 80 лет. «Вот с таких аппаратов началось радиолюбительство, радиослушательство, простая конструкция, вот сюда включались наушники, - показал Брусникин. – И сердце этого приемника – кристаллический детектор».

Завод-изготовитель этой, не выходящей из строя модели – «Электротрест Слабого Потока». При прослушивании передач следовало соблюдать особую осторожность, даже передвигаясь по комнате – чтобы не спугнуть волну. Как в советские времена, когда поймать «вражеский» голос было весьма проблематично. Да и расслышать что-нибудь сквозь шум глушилок получалось не всегда: «Наверное, сейчас уже никто не помнит этих звуков, чтобы они шли из радиоприемника. Вечером, когда лучше всего происходит прием, в свете шкалы и «зеленого глаза» люди крутили эти ручки и иногда даже из-под глушилок выискивали нужные им программы».

Даже в начале двухтысячных годов Виталий Брусникин считал, что этот звук, доносящийся из радиоприемника – лучше всякого стерео. С ним связаны были лучшие моменты юности, мгновения свободы. «Наибольший интерес, конечно, представляли новости, но интересно было слушать и произведения Александра Солженицына, Сергея Довлатова, Владимира Войновича». В те годы уже можно было сказать, что станции радиопротиводействия ушли в прошлое. Оборудование перекочевало в частные коллекции. Суровые агрегаты с суровыми буквенно-цифровыми названиями уже стали историей. Но иногда история возвращается, неожиданно заключил журналист.

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7 мая – день официального открытия всех городских фонтанов. На Студенческом бульваре открытие переросло в настоящее шоу: высокопоставленные чиновники, торжественный пуск, обращение мэра города, духовой оркестр. Но интересно то, что фонтаны работали уже задолго до этого дня.

Когда в городе начинали бить струи фонтанов, считалось, что лето официально вступило в свои права. Пусть даже и температура воздуха пока не радовала. На презентации и чиновники города, и представители «Водоканала», которые отвечают за фонтаны, призвали молодежь поддерживать на фонтанах чистоту и порядок. Одновременно со Студенческим, заработал и фонтан около Экспоцентра. В те годы за ним ухаживал Вячеслав Павлович Шмаков, он уже много лет работал там дворником. На этом участке каждую весну фонтан ожидала помывка. Потом его готовили к запуску вместе с работниками «Водоканала».

Примечательно, что несмотря на официальную дату пуска – 7 мая – некоторые из них неформально работали уже около недели. Чем это можно было объяснить – журналистам не сообщили. Главным было то, что радости у горожан было на целую неделю больше!

В медиа-центре «Vыход» открылась персональная выставка Инны Казаковой, она называлась «Простые вещи». По словам автора, эта экспозиция – всего лишь интересная игра, в которую Инна приглашала сыграть посетителей.

Инна Казакова – типичная героиня того времени, энергичная и продвинутая, решил журналист, который отправился выяснять условия предложенной игры. Работы Казаковой – это не картины, не рисунки или скульптуры. Это, скорее, медиапроекты, компьютерная инсталляция, веб-дизайн. Сама Инна добавила – это поток сознания, воспоминаний, впечатлений – этаких разговор со временем: «Для меня это такая вещь… Знаки вопроса, на самом деле. Когда я что-то делаю, я всегда задаю сама себе вопросы, а потом, когда я что-то сделала, я получаю на них ответы. Мне трудно это объяснить, и, может быть, даже не стоит это делать».

Экспозицию поделили на четыре секции – четыре сна Инны Казаковой. Игрушечные сны рассказывали о детских фантазиях. Белые олицетворяли надежды. Черные отражали все негативное. Цветные – это самые яркие и красочные воспоминания автора. В каждой секции или сне – своя музыка, свои звуки. Все герои Инны, обычные предметы, являлись частичкой авторского «я». Они рассказывали о детских воспоминаниях автора, ее эротических фантазиях, мыслях о смерти. Они помогали совершить путешествия в поисках своих истин, переосмыслить определенные периоды жизни.

Таким было 7 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.