«Мощное оружие холодной войны» открыло свои тайны жителям Карелии

Телевидение само по себе в дом ни к кому не придет. Чтобы в наших квартирах уютно светились голубые экраны и мы могли выбирать себе телеканал по вкусу, требуются усилия многих специалистов. Петрозаводский радиопередающий центр, благодаря которому вы имеете возможность смотреть наши программы, отметил в начале марта свое 65-летие. А ровно 20 лет назад журналисты телекомпании «Ника» отправились туда не только поздравлять коллег, но и задавать им весьма острые вопросы.

В 1956 году на карельском радиоцентре было создано это почти секретное в те времена учреждение. Его еще можно назвать мощным оружием холодной информационной войны. Так как главной задачей, стоящей перед сотрудниками здесь было — не допустить, чтобы советские граждане слушали «вражьи голоса». Валерий Цоппе, главный инженер радиоцентра рассказал: «45 лет назад возникла станция, о которой долгое время не принято было говорить. Но все мы знали, что где-то есть «глушилка», и больше того — знали, что она на Кургане».

Людей туда подбирали опытных, настоящих профессионалов. И свою работу они выполняли на совесть. Радио «Свобода» и Радиостанция «Свободная Европа» в Карелии были не слышны — утверждали специалисты, работавшие в этом учреждении. Они наглухо забивались шумом и свистом. Работницы центра тех времен спустя много лет со смехом рассказывали, что мощность нашей «глушилки» была такова, что однажды они заглушили радио аж в самом Париже. И хотя сами они не могли слушать радио-голоса имериалистов, но свято верили в то, что делают благое дело.

«Мнение радио «Свободы»... в то время я уверен был, что не первое дело для этой радиостанции, чтобы лично я жил хорошо, - рассмеялся Валерий Цоппе. - И если мы в то время считали, что «Свободу» слушать не должны, и наша станция этим занималась, то я считаю, что это было правильно».

Таким вот интересным образом и сложился замечательный, по-настоящему профессиональный коллектив радиотрансляционного центра, который еще в самом начале 90-х перешел на, так сказать, «мирные рельсы», и с тех пор успешно занимается делом совершенно противоположным тому, что делал более тридцати лет подряд. Подвижная телефонная связь, относительно недорогая и удобная, которой пользуются наши оперативные службы и отдельные абоненты. И самое главное — тесное сотрудничество с электронными средствами массовой информации Петрозаводска, такими, как телекомпания «Ника».

Как странно складывается иногда судьба: центр, рожденный для того, чтобы ограничивать людям доступ к информации, все свои возможности направлял на то, чтобы абоненты получали возможность видеть мир во всем его многообразии. Некоторые сотрудники этого центра в свое время помогли и в становлении телекомпании, которая отметила в 2001 году свой первый юбилей — 10 лет со дня создания.

В том числе благодаря усилиям сотрудников радиоцентра зрители «Ники» сумели посмотреть и вот этот репортаж — о том, на что уходят наши денежки. Те самые, которые жильцы вносят в качестве квартплаты. И ведь в некотором смысле справедливо было утверждение — деньги были спущены на ветер! Потому что ими оплачивали новые красивые номерные знаки для домов, предназначенных под снос.

Разноцветные, с современным дизайном номерные знаки 20 лет назад украсили углы домов нашего города. Это было сделано согласно «правилам благоустройства Петрозаводска». О них сообщил подробности Павел Гармаш, начальник отдела реформ в сфере жилищной политики: «В этих правилах предусмотрено, что владельцы всех зданий, независимо от ведомственной подчиненности, а также арендаторы, обязаны установить номерной знак на своем здании. Аншлаги, то есть указатели наименований улиц, устанавливаются Комбинатом благоустройства, то есть за счет бюджета города Петрозаводска».

Недоброжелатели не упускали случая заметить, что бюджетным денежкам, вложенным в это мероприятие, можно было бы найти более полезное для общества применение. На что у городской администрации был вразумительный ответ.

«В поле рекламного знака определен участок, где фирма располагает свою рекламу, и поэтому эти знаки оплачивает та фирма, которая располагает на них рекламу. Для бюджета это ноль копеек», - заверил главный художник города Николай Тришков. Этот ответ показался журналистам подозрительным. Было довольно наивно считать, что буквально все улицы во всех микрорайонах будут востребованы рекламодателями. А стало быть в забытых богом и властью местах наименования на дома устанавливались за счет коммунальных платежей за техобслуживание. Без сомнения обозначить нумерацию домов — дело нужное. Это подтвердит любой водитель, блуждавший в дебрях улиц со ржавыми табличками, а то и вовсе без них. Но, как гласит пословица «заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет».

Поэтому начали появляться у нас на руинах помпезные вывески. «У нас в 2002 году будет перепись населения. И вот сейчас проводимая работа по нумерации домов связана именно с этим. Должен быть обозначен номерной знак на каждом здании. Не зависит от того: ветхий это дом, идущий ли под снос. Не имеет значения», - признался Гармаш. Кого собирались переписывать в полуразрушенном пустом доме по улице Ильича — загадка. Зато точно можно сказать, что подобных развалюх, украшенных табличками, в городе было много. И деньгам, которые платили горожане за техобслуживание своих жилищ, можно было найти более достойное применение.

Таким было 6 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото mediasat.info)