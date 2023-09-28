Сотрудничество во всех сферах жизни решили обсудить партнеры в Карелии

Строили совместные проекты, дорожили дружбой, говорили о сотрудничестве между Карелией и Финляндией – так у нас было заведено ровно 20 лет назад. Для проведения Дней Финляндии в Петрозаводск прибыли более семидесяти человек. Возглавила делегацию губернатор Восточной Финляндии Пирьо Ала-Капее. Торжественное открытие этой недели культуры состоялось в Национальном театре.

Наша Карелия и Восточная Финляндия дружили и сотрудничали давно. Мы были похоже – даже населения у нас было примерно поровну (в Восточной Финляндии в те годы проживало около 600 тысяч человек примерно, как и в нашей республике). У Петрозаводска сложились особенные отношения с главными городами этой финской губернии – Миккели, Йоэнсуу и Куопио. Был готов проект прямой железнодорожной линии Петрозаводск-Йоэнсуу. И, как сетовали финны, только бюрократизм Октябрьской железной дороги тормозил воплощение в жизнь этой общей мечты.

Проводить Дни Финляндии к нам пожаловала представительная делегация. Уровень – не ниже начальника отдела мэрии. Делегацию возглавляла госпожа губернатор. Жаль, что певцов и танцоров они с собой не взяли. Так что открывал церемонию наш ансамбль «Кантеле». На общих семинарах, которых было запланировано не меньше десятка, собирались обсуждать проблемы здравоохранения, религии, помощи инвалидам. О том, насколько серьезно подошла Карелия к встрече своих гостей, говорит хотя бы то, что церемонию открыл премьер-министр правительства Карелии Павел Чернов, который отметил, что для всей республики это большое событие.

Мэр Петрозаводска Виктор Масляков высказал пожелание – хорошо бы, чтобы встречи в рамках Дней Финляндии привели к подписанию новых экономических проектов. Однако у финской стороны были другие, скорее – стратегические планы:

«Нам нужно посмотреть, в каком направлении нам двигаться дальше, тогда возникнут, возможно, и новые идеи!»

В рамках Дней Финляндии в РК начал свою работу Фестиваль визуальных культур «На рубеже тысячелетий», который шел четыре дня. Во Дворце творчества детей и юношества петрозаводчане познакомились с «антропологическим» кино Финляндии, Норвегии, Дании, Эстонии и России – всего успели показать 24 фильма.

В России визуально-антропологическое кино было мало кому известно. Это такое документальное кино, в центре которого человек, его жизнь в естественных условиях. Такое кино снимается на телевидении, но редко показывается, либо в специальных студиях, как например, в Центре визуальной антропологии МГУ. Руководитель этого Центра Евгений Александров как раз и отбирал фильмы для нашего фестиваля.

Зарубежные фильмы отбирал Пекка Сильвеннойнен, секретарь комиссии по делам кино из Финляндии. Многие из фильмов, которые показывались тогда у нас, уже демонстрировались на фестивалях в Финляндии. В Петрозаводске подобный фестиваль международного уровня проходил впервые. Хотя в 2000 году в кинотеатре «Победа» энтузиасты пытались провести фестиваль российского антропологического кино. Тогда в Петрозаводске впервые побывала команда из Центра МГУ, и тогда же они успели снять фильм о нашем городе, который, как утверждал Евгений Александров, создан по всем канонам визуальной антропологии: «Как-то все сошлось. Прекрасная погода, великолепное настроение. И Наталья Литвина в таком вот настроении сделала фильм. Он очень веселый, легкий».

Фильм показали на фестивале. Зрители смотрели на человеческую жизнь – ненаигранную, непостановочную, снятую в естественных условиях. Показы проходили бесплатно.

В информационном пространстве Карелии появилось интернет-издание, которое существует до сих пор. Общественно-политический журнал «Столица на Онего» начал свою работу в сентябре 2003 года. В коллективе редакции оказались журналисты, которые работали в газете «Столица», оппозиционно настроенной к действующей власти. Сайт сразу стал популярен. Его смотрели люди, которые не только интересовались общественно-политическими событиями нашей республики, но и любыми другими.

Особое место занимала рубрика «Мульт личности». Свои мультики тогда у нас никто рисовать не умел, и не практиковал. «Столица» стала первопроходцем. Все герои мультиков были вымышленными, но вполне узнаваемыми. Сделаны они были в стилистике «Южного парка». Аниматор Михаил Алатало был автором этих мультов: «Скорее всего, они будут на злободневные темы. Ну естественно, с небольшим опозданием. Один мультик делается дня четыре, наверное».

Все посетители сайта могли задать свои вопросы в рубрике онлайн-интервью Гостю в студии. Такой интерактив тоже внедрялся впервые. Первым гостем стал Александр Истомин, который в те годы возглавлял ЦИК Карелии. Организаторы интернет-издания надеялись, что их сайт займет достойное место в интернет-пространстве Карелии. И они не ошиблись. Поздравляем коллег с 20-летием интернет-журнала!

Таким было 28 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.