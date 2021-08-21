В Петрозаводске погорела редакция оппозиционно настроенной газеты

Деревянное здание на улице Герцена, в котором располагалась редакция газеты «Столица», ровно 20 лет назад загорелось. Сами журналисты издания считали причиной пожара поджог. Но эта версия была одной из многих других. Ночью, когда занялось пламя, в здании находилось два человека – сторож Семен и сотрудник редакции, начальник отдела рекламы. По их версии, они сидели в комнате и смотрели телевизор. То, что дом горит, поняли не сразу.

«Стенка была объята пламенем. И пламя поднималось уже на чердак, под крышу. Они позвали работников с Герцена, 35 и вместе носили офисную технику», - рассказала Дарья Кузнецова, главный бухгалтер ООО «Ленком-пресс».

Что делали работники «Столицы» в редакции в столь позднее время – об этом история умалчивает. «Нужно разобраться, в каком состоянии были эти люди, - недвусмысленно намекнул руководитель пресс-службы пожарной службы при МВД РК Олег Пандас. – Может, они вообще отдыхали. Потеряли внимание в той ситуации. Но то, что они в этот момент не занимались охраной здания, это однозначно». Впрочем, если бы сотрудники газеты и начали самостоятельно тушить пожар, им бы это не удалось. Тушить было нечем. «Оказалось, в здании отсутствует пожарная сигнализация, - отметил Олег Пандас. – Не было огнетушителей. На вопросы пожарной безопасности тут мало обращали внимание».

На подкопченной от пожара стене висела табличка: «Здесь была редакция газеты «Столица». Вероятная версия пожара – поджог». Работники редакции утверждали, что такую версию выдвинули пожарные в разговоре с руководством газеты поздней ночью. Позднее сотрудники редакции пояснили, что пожарные говорили о многих версиях, каждую из которых еще предстояло проверять. Газета «Столица» своими публикациями раздражала многих, так что версия с поджогом была весьма возможна. Газетчики уверяли, что это печальное происшествие не отразится на читателях. Еженедельник будет выходить вовремя и с прежним качеством.

Относительно визита Владимира Путина в Карелию все официальные источники молчали. Неофициальные же утверждали, что Президент намеревался посетить Валаам. А на следующий день прибыть в свою северную резиденцию – в Шуйскую Чупу. Там все уже были на боевом посту. Охрана проявляла исключительную бдительность. Ощущение было такое, что Президент подъедет с минуты на минуту. Поразительно – но кортеж охраны никто не запрещал снимать местным журналистам. Времена были другие.

Журналисты беспрепятственно походили по округе, пообщались с местными жителями, которые уже привыкли к визитам вип-гостей, у них уже были свои народные приметы: «Если бы сегодня приехал, то милиции было бы больше». Все в деревне знали о возможном приезде высокого гостя, но особых волнений по этому поводу не испытывали – своих забот хватало.

Деревня Шуйская Чупа стоит здесь с тех пор, как начали строить шоссейку. Так во всяком случае утверждал коренной житель Борис Симонов, чей дед приезжал сюда строить дорогу еще перед Зимней войной. Министерские дачи в Чупе также имели долгую историю: «Буденного тут я точно видел. Это 1952-53 год. А Мерецкова тоже видел. Машина ехала, он впереди нее шел. Где Ельцину дачу построили, там была конюшня, давно – после войны». С тех пор, как построили дачу Президента, министерские дачи обнесли забором. Приставили охрану. И самого Ельцина никто уже тут не видел. Поговорить «за жизнь» с Путиным, который тогда был известен своей любовью ходить в народ, местные жители были не прочь. Но не все. Некоторые считали: «Чего на него смотреть. Пусть дело делает!»

Через реку Шуя был проложен мост. На этом мосту произошло ДТП, которое вызвало много пересудов. Пьяный сотрудник ГИБДД, управляя «Фиатом», совершил наезд на пятерых пешеходов. В результате один человек скончался, двое получили тяжкие телесные повреждения. Статья, которая инкриминировалась виновнику аварии, предусматривала до пяти лет лишения свободы. Из-за того, что водитель имел отношение к милиции, у некоторых СМИ возникли резонные опасения, что органы следствия и прокуратуры находятся под давлением. Следователь Прионежского района Алексей Востриков опроверг эту идею: «Никакого давления нет. Расследованием дела занимаются органы прокуратуры, они достаточно независимые. И когда произошло само непосредственно происшествие, было доложено о нем сразу прокурору района. На следующий день, в субботу утром, руководство прокуратуры республики уже знало об этом, оперативный дежурный знал. Поэтому я даже не знаю, как тут можно оказывать давление в данной ситуации».

Статья, по которой водителю было предъявлено обвинение, предусматривала наказание до пяти лет лишения свободы. Но непосредственно меру пресечения определил позже суд. «Ведется следствие. Назначены экспертизы. Когда все будет готово, дело будет предъявлено потерпевшим для ознакомления. Потом обвиняемому. Потом через определенное время оно будет направлено в суд», - пояснил следователь. Обвиняемый под стражей не содержался: «Ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде. И когда было предъявлено обвинение, в этот же день было вынесено постановление об отстранении его от должности». Следователь был убежден, что виновный не избежит наказания.

Таким было 21 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.