На набережной Онежского озера вырос колосс с символичным названием

Петрозаводскую набережную ровно 20 лет назад посетил скульптор из Финляндии Теппо Лауринолли, автор композиции, которую в 2003 году Петрозаводску презентовал город Йоэнсуу для установки в нашем «музее под открытым небом» - то есть на набережной Онежского озера.

Петрозаводскую набережную эта новая скульптура от города-побратима должна была украсить уже на днях. Назвали ее «Искра дружбы». К 300-летию столицы Карелии – подарок был очень даже символический, ведь тогда все страны объединяла дружба.

«Эта скульптурная композиция будет олицетворять дружбу между двумя народами и между двумя городами»,

- сказал Теппо Лауринолли, который приехал в Петрозаводск, чтобы лично посмотреть на набережную и выбрать место для своей скульптуры. Ему приглянулась композиция из Франции, плывущая по волнам женщина.

Именно за ней и хотел Теппо разместить свою скульптуру. Но ее решили установить чуть правее. В тот день финский скульптор наблюдал за тем, как идет подготовка к установке его конструкции. Был заложен фундамент, а на заводе уже завершили ее отливку. Композицию выполнили из крашеной стали, а отвечала за ее производство фирма «Стройтехника». Как признался Теппо Лауринолли, он был очень доволен сотрудничеством с Карелией. Торжественное открытие нового объекта на набережной состоялось в самый разгар празднования 300-летия Петрозаводска.

И еще об одном подарке мы решили рассказать сегодня. Может быть, не таком заметном, как скульптура на набережной. Но тоже очень важном! К Дню города жильцы дома №12 по Октябрьскому проспекту получили необычный подарок. Перевязать его красной ленточкой было невозможно, ведь это был лифт, о котором жители этого дома мечтали около трех лет.

Лифт в этой девятиэтажке остановился в 2000-м году. По оценкам экспертам, он выработал свой моторесурс, то есть отработал отпущенный ему срок. «После 25 лет эксплуатации лифта и 9 лет дополнительно, то есть после 34 лет лифт уже подлежит в обязательном порядке остановке и опечатыванию. Дальнейшая его работа не обеспечивала его безопасную эксплуатацию», - сообщил Александр Егоров, главный инженер МУП «Лифты и аварийное обслуживание».

Остановить-то остановили, а вот найти средства на новый не смогли. Изыскать примерно 800 тысяч рублей удалось не сразу. В 2003 году администрация города выделила недостающие средства. И месяц спустя новый лифт был практически готов к работе. В тот день инспекция Гортехнадзора в составе специальных комиссий проверяла готовность лифта к эксплуатации. Нужно было выяснить, выдержит ли лифт необходимую нагрузку, не подведет ли электроника, сработает ли в нужный момент связь. В течение недели все работы в шахте лифта будут завершены, обещали специалисты.

«К юбилею города лифт будет пущен. В этом я уверен», - заверил Александр Егоров. В ближайшие 25 лет старикам не придется считать ступени, радовались жители дома на Октябрьском проспекте. Кто из вас живет в этом доме или заходит туда в гости? Пишите в комментариях, как ведет себя лифт сегодня! Будем рады узнать.

Таким было 21 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.