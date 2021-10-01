Собачье отношение к наркотикам постарались привить детям Карелии

В качестве профилактики наркомании в школе №2 ровно 20 лет назад провели показательные учения кинологов. Такие занятия проводили в школах каждый год. Они включали в себя беседы о вреде наркотиков, уроки и демонстрацию специальной операции по нахождению нарковеществ служебными собаками.

Все чаще школьники сталкивались с наркотиками. Поэтому профилактические меры, по мнению специалистов, надо проводить уже в младших и средних классах. На показательные занятия пригласили на этот раз шестиклассников. После ознакомительной беседы кинологи показали детям, как служебная собака ищет наркотики. Для этого одному из школьников подложили пакетик со специальным веществом, очень похожим на наркотик.

«Иной раз до двух часов уходит на такую встречу, ребята вопросами просто закидывают. Собака служит доверием между милицией и людьми», - пояснил Владимир Матвеев, старший инспектор-кинолог. По мнению специалистов кинологической службы, такие учения действительно способствует пробуждению у детей интереса к этой проблеме, к серьезному к ней отношению. Шестиклассницы в интервью признались, что они знают о том, что от наркотиков погибает много людей. Работа рыжего симпатичного спаниеля, похоже, не пропала даром. У школьников он пользовался большим авторитетом. И его личное собачье негативное отношению к наркотикам, возможно, передалось и детям.

В Петрозаводске в те годы действовал специально утвержденный список ветхого жилого фонда, подлежащего внеочередному расселению. Жильцы этих домов ждали переезда в новые квартиры десятки лет. А что делать тем, кто живет в домах, износ которых не позволял признать их ветхими? А ведь там условия жизни были не лучше. Например, в доме по адресу Свирская, 4. Этого адреса не было в списке ветхого фонда. А все потому, что там делали ремонт в начале 90-х годов. Одной из главных задач ремонта было уничтожение грибка. Того самого, который спустя десять лет после ремонта проел дыру в одной из несущих стен во втором подъезде. И был намерен проделать то же самое с остальными. О том, что дом постепенно пожирается грибком, жильцы не раз сообщали в ЖЭУ-4, в Службу единого заказчика и в мэрию. Перечисленные организации присылали комиссии на проверку. Толку от этого не было. «Пришла комиссия, посмотрела износ наших стен, признали, что идет грибок, брус разрушается, но на этом они успокоились», - рассказала Галина Проккоева, которая жила в этом доме.

Жильцам девятой квартиры комиссия сообщила, что они «не умеют беречь свою недвижимость». Их соседкам из седьмой квартиры (а жили там исключительно женщины) объяснили, что все их проблемы из-за отсутствия мужской руки. Когда в квартире №7 выпал в ванной кусок стены вместе с раковиной, из ЖЭУ прислали работников. Конечно, не сразу, а немного погодя. В ожидании этих надежных мужских рук жительницы квартиры закрывали пролом куском ДСП. Рабочие пришли и сделали примерно то же самое.

«Они просто закрыли дыры досочками. Но идет осенний холодный период, и что нас ждет? Очевидно, вода перемерзнет в трубах»,

- уверяла Галина Проккоева. Но в ЖЭУ помогать не торопились, ждали указаний сверху. А жильцам рекомендовали беречь нервы.

«Будет решение комиссии. На основании решения комиссии будут все точки над «и» поставлены – что будет с домом. Расселяться или капитальный ремонт. Или еще что-то», - сообщил Иван Макаров, начальник ЖЭУ-4. А между тем двухкомнатная квартира без горячей воды в доме на Свирской обходилась владельцам больше, чем в триста рублей ежемесячно (не самая низкая квартплата по тем временам).

Зато в преддверии 300-летия Петрозаводска у нас ко Дню города в 2001 году открылась аллея, мы писали об этом в нашей рубрике. Буквально за два месяца из заброшенного пустыря в пойме реки Неглинки сделали прекрасное место для отдыха. Да еще и пообещали, что к осени «здесь будет город-сад». И вот наконец в сентябре состоялась закладка самой аллеи. В тот день было высажено 120 деревьев. Сюда пригласили простых горожан, депутатов, работников предприятий – всех, кто хотел внести свою лепту. И люди не жалели ни сил, ни времени. Горожанам было приятно сознавать, что они сделали что-то доброе, чтобы украсить свой родной Петрозаводск, чтобы создать место, где могут гулять дети. Приготовленных саженцев на всех не хватило. Желающих посадить свое дерево оказались даже слишком много. Но людей успокоили. На Древлянке весной следующего года тоже планировали посадить аллею. Вот там и смогут, дескать, все желающие вновь проявить свои лучшие чувства.

Таким было 1 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.