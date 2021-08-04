Образ безупречного сотрудника правопорядка рисовался учителям Карелии

В Петрозаводске состоялась презентация книги «Выбираю жизнь». Это цикл уроков для школьников по профилактике наркомании. И проводить эти уроки собирались не только учителя, но и работники милиции. Эта книга была не только сборником лекций о вреде наркотиков.

Авторы – Ольга Баранова и Светлана Гаранская – предлагали проводить уроки, используя не совсем традиционные для наших школ методы. Например: элементы ролевой игры, работы в малых группах. «Чтобы не настучали сверху по голове ребенку – сделай. А чтобы он сам сделал свой выбор. А учитель, как взрослый человек, он должен подтолкнуть ребят к этому правильному выбору», – рассказывала подполковник милиции Ольга Баранова.

Занятия собирались проводить с 5 по 11 класс. А вот для ребят младшего звена не существовало специального учебного пособия. Программа должна была заработать в полную силу только тогда, когда заниматься со школьниками станут грамотные специалисты, не понаслышке знающие о вреде наркотиков, уверяли авторы учебника. Поэтому вместе с учителем в класс будет приходить и работник милиции. Неслучайно и авторы книги сами – это тандем опытного педагога и сотрудника правоохранительных органов.

«Прежде всего мы должны представить образ милиционера несколько иной, чем у нас сегодня сформировался в обществе, - говорила кандидат медицинских наук, доцент ПетрГУ Светлана Гаранкова. – Мы хотим видеть его образованным, красивым, спортивным, и не только карающим элементом. А он должен быть в глазах нашего общества, как защитник!» Пока в Петрозаводске было всего шесть милиционеров, готовых к подобной преподавательской деятельности. Издание книги было полностью профинансировано американскими коллегами, где над этой проблемой полицейские работали наравне с учителями в течение 17 лет.

«Если у нас, как в Америке будет, что мы уменьшим на 1% спрос на наркотики, мы скажем, что книга сработала!», - подытожила Ольга Баранова.

Новый поворот возник в конфликте между финско-шведским концерном «Стора Энсо» и нашими налоговыми органами. Этот скандал активно освещался в средствах массовой информации. Поводом для него послужил огромный штраф, предъявленный концерну. Суд подтвердил правоту наших фискальных органов.

Конфликт начался в Карелии. Министерство по налогам и сборам и орган валютного контроля – министерство финансов РК – провели проверки в лесопромышленном Акционерном обществе «Ладэнсо». Проверки выявили ряд нарушений. Провинившимся оказался один из учредителей Акционерного общества – концерн фирма «Стора Энсо». Налоговики признали необоснованными расчеты в иностранной валюте между «Стора Энсо» и «Ладэнсо».

«Концерн «Стора Энсо», являясь соучредителем «Ладэнсо», предоставлял платные услуги, если можно так выразиться, дочерней компании, учрежденной в Карелии. В связи с этим мы сделали вывод, что услуги предоставляется фирмой, которая сама же является потребителем этих услуг», - пояснил сотрудники министерства финансов Виктор Клещев.

Отечественное законодательство квалифицировало подобные действия, как вывоз капитала из страны. А он, тот самый капитал, пригодился бы и в России.

«На наш взгляд, это просто вывод части доходов, получаемых фирмой «Ладэнсо» от экспорта лесной продукции – вывод «Стора Энсо» под формальные услуги», - уточнил Клещев. Недовольные налоговыми санкциями представители совместного предприятия обжаловали их в кассационном порядке в суде. Помимо этого, направили меморандум в адрес правительства России. Обратились непосредственно к премьер-министру Михаилу Касьянову в ходе его визита в Финляндию. Но и это им не помогло. Федеральный арбитражный суд Северо-запада подтвердил законность решений проверяющих органов. Концерну «Стора Энсо» предстояло выплатить в российскую казну более двух с половиной миллионов финских марок. Деньги должен был получить федеральный бюджет. А финнам предстояло искать защиты у собственного президента.

Таким было 4 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.