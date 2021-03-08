Сыщики Петрозаводска к 8 марта поймали парня, который грабил женщин

Во-первых, наша рубрика сегодня поздравляет бесконечно любимых читательниц с праздником Весны! А во-вторых, следует традиции — уж коль скоро выпало торжество на понедельник, давайте вместе полистаем наши архивные новости у узнаем, как город отметил праздник ровно 20 лет назад.

Сначала о преступниках, которые были пойманы нашими доблестными милиционерами, среди которых были и доблестные милиционеры женского пола (но об этом позже). Уличными грабежами вообще занимаются в основном безработные и наркоманы. В 2001 году несколько беззащитных женщин стали жертвой серийного грабителя из Саратова, на счету которого был почти десяток нападений. Но сыщики из Зарецкого отдела милиции проявили смекалку и его задержали.

25-летний Валентин Гузовец долгое время промышлял тем, что грабил именно женщин. Выбрав жертву послабее и побеззащитнее, накидывался на нее и отбирал сумочку с деньгами и документами. Жил злоумышленник в подвале, попросту бомжевал, и поэтому поймать его сыщикам было нелегко. «Данное лицо не имело постоянного места жительства, установить его местонахождение мы не могли. Проанализировав ситуацию, мы наметили и провели профилактические мероприятия. В ходе которых данное лицо было задержано», - рассказал заместитель начальника ОУР Зарецкого ГОВД Алексей Бродкин, как принято у оперативников, опуская самые интересные детали. Но о них вы узнаете из следующего репортажа!

На следствии грабитель Валентин честно во всем признался. Показывал места, где прятал награбленное и куда выбрасывал документы. «Таких грабежей я примерно совершил около десяти где-то», - сообщил он оперативникам. Свои преступные действия Валентин объяснял тем, что жить ему в нашем городе было «чрезвычайно тяжело»: «Я сам с Саратова. Здесь в Петрозаводске приехал работу искать, жил у тети. В последнее время жил в подвале».

Следователи подозревали, что у Валентина за душой гораздо больше грехов, чем он говорит. Поэтому и решили показать его в новостях, чтобы все обиженные им женщины позвонили в милицию.

К празднику журналистка телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, отправилась узнавать о тонкостях работы женщин в правоохранительных органах. И выяснила одну любопытную деталь! Но обо всем по порядку.

Познакомьтесь: Ольга Баранова! 20 лет своей жизни к тому моменту Ольга Сергеевна отдала службе в органах. Она была не только подполковником милиции и начальником отдела по профилактике наркомании. Она еще и одна из тех бесстрашных женщин, которые наряду с мужчинами принимали участие в Чеченской кампании. Ольга Сергеевна вспоминала с одинаковой легкостью и тяжелые, и светлые моменты той войны: «Самые трудные моменты — это, конечно, быт. Блокпост — это не пятизвездная гостиница. Там суровые бытовые условия для женщины. А самые светлые моменты — это, как ни странно, отношение местного населения к тому, что на блокпостах появились женщины. Нас там очень хорошо приняли».

Будни гражданской жизни были посвящены борьбе с наркотиками. И если раньше большинство уголовных дел было связано с их хранением, то в начале нулевых в основном боролись с наркодилерами. Зачастую — малолетними.

«Что самое страшное, - говорила Ольга Баранова, - у нас увеличилось количество несовершеннолетних, которые совершают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. По итогам 2000 года число несовершеннолетних сбытчиков наркотиков у нас возросло в 12,5 раз!»

Ольга Сергеевна воспитала новое поколение сотрудников. Лейтенант милиции Алена Пузик работала тогда меньше года, но за это время ее успели хорошо узнать директора школ. Она приезжала туда не только с профилактическими беседами. Но и со специально обученными собаками.

«Мы обыскали гардероб. Ничего выявлено не было. Но думаю, для ребят это будет предостережение, что в любой момент могут привести собаку кинологи, именно по наркотикам, и в любой момент могут обыскать гардероб». У школьников не было денег на героин. В основном они пили димедрол, летом употребляли псилоцибиносодержащие грибы. Больше половины после употребления оказывались на больничной койке. В своей работе Алена использовала новейшие методы. Американцы, например, подарили чудо-очки, искажающие действительность так, как видит ее человек, находящийся под действием наркотиков. Надев такие очки, каждый понимал, что употребив наркотики, будет не в состоянии не только управлять автомобилем, но и просто пройти по прямой линии. Молодые сотрудники помогали родному ведомству и в более серьезных делах. Таких, как задержание преступников.

«Вчера мы отрабатывали с уголовным розыском территорию Кукковки. На этой территорию по вечерам мужчина грабил женщин, - рассказала Алена Пузик как раз о герое предыдущего репортажа. - Он снимал у них сумки с плеча и убегал. Был случай, когда он еще и нанес телесные повреждения. Он не местный, проследить, где он живет, не смогли. Ну и получилось, что я была в роли «подсадной утки», то есть тоже прогуливалась с сумкой. Координаты этого мужчины были известны, внешнее описание. И ребята из уголовного розыска и охраны смогли его задержать».

Вот такие героические женщины двух поколений боролись в нашем городе с преступностью. И таких у нас было много! Алена пошутила: «Главное, чтобы в нашем коллективе мужчины, которых большинство в органах, воспринимали нас не как сотрудников, но и как женщин. В принципе, они нас так и воспринимают. Это всегда приятнее».

Таким было 8 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото forpost-sz.ru)