Представители стран Европы обрадовались возможности посетить Карелию

С официальным визитом в столицу Карелии ровно 20 лет назад приехали сразу две вип-персоны: Генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Мобер и Генеральный консул Нидерландов в Санкт-Петербурге Эдуард Хукс. Визит носил ознакомительный характер. И тот, и другой дипломат наш город посетил впервые. И такого, чтобы у нас гостили два консула сразу, не было в последние лет десять.

«Наша жизнь – сказка!» Так пошутили генконсулы. Разные страны, разные города, новые люди, вся жизнь – путешествие. Паскаль Мобер и Эдуард Хукс познакомились за двадцать лет до этого в Москве. И дружно закивали на вопрос «можно ли назвать вас друзьями». Их консульства в Петербурге находились рядом на набережной Мойки. Вместе господа дипломаты любили посещать театры (об этом речь позже), слушать классическую музыку. Вот и в Петрозаводск решили поехать вместе.

«Очень приятно быть в городе именно сейчас. Уже почти весна! Но в то же время есть еще знаки зимы. Это подходит к этому городу», - описал настроение Паскаль Мобер. На знакомство с красотами Петрозаводска дипломаты выделили всего полчаса – погуляли по набережной Онежского озера. У нас они провели два дня, поэтому график их визитов был очень плотным. Были запланированы встречи с парламентариями, властями Петрозаводска, Главой республики.

С Нидерландами Карелия была пока мало знакома. Но как рассказал господин Генеральный консул этой страны, общие интересы у нас есть. «Нас очень интересует сотрудничество в экономическом плане, - заявил господин Хукс. – Мы интересуемся насчет сельского хозяйства. У нас есть некоторые фирмы, которые хотели бы сотрудничать». С Францией Петрозаводск сотрудничал много лет. Основные направления – культура и образование. Но по мнению господина Мобера, в те годы взаимодействие стало менее активным.

«Почти готов договор о сотрудничестве в области медицины, - заявил он. – У нас есть хороший опыт в этой области, так что надо в этом направлении дальше работать». По его мнению, могло стать перспективным и сотрудничество в области туризма. Кстати, гости получили приглашение еще раз приехать в Карелию. Дипломаты планировали вернуться, чтобы посетить остров Кижи.

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Вип-гости также побывали в ПетрГУ, а вечером посетили новое театральное кафе «Дети райка». И оставили свои подписи в экспозиции, посвященной Марселю Карне – режиссеру фильма «Дети райка», взятого за основу при создании атмосферы этого артистического клуба.

Петрозаводск – это город, где студенты изучают французский язык, где актеры поют на французском. Директор театра Ирина Русанова в гостинице «Маски» затеяла устроить особое место, посвященное Марселю Карне.

«О таком я и мечтать не могу», - так отреагировал Генеральный консул Франции Паскаль Мобер, которого вместе с Эдуардом Хуксом пригласили на представление: «Я считаю, это знак хорошего сотрудничества!»

Гости были очень тронуты спектаклем на французском и русским гостеприимством. В завершении встречи Паскаль Мобер сказал, что театр играет большую роль во взаимоотношениях Франции и России, и прекрасно, что эти традиции поддерживает Карелия.

В Петрозаводске прошел конкурс красоты среди представительниц финно-угорских народностей России «Звезда Севера». На сцену Национального театра вышли 22 конкурсантки. Им предстояло не только продемонстрировать внешность в национальном и деловом костюме, но и показать знания языка, культуры и истории своего народа.

Когда стало известно, что такой конкурс красоты собираются проводить в Карелии, идеей заинтересовались и в других регионах России, где тоже живут представители финно-угорских народов. Организаторы все же решили проводить конкурс именно в Петрозаводске – наверное, чтобы поддержать имидж города, где живут самые красивые девушки (напомним: наши конкурсантки побеждали на всероссийских и международных конкурсах).

«Идея этого конкурса принадлежит молодежным национальным организациям, - рассказала одна из организаторов Алевтина Солдатова. – И он должен проводиться регулярно на территории Карелии».

Специального конкурса красоты среди финно-угорских красавиц никогда не было. Первый шаг получился не слишком оригинальным: рассказ о себе, песня, танец. Правда, чтобы произвести впечатление на жюри, некоторые участницы позвали на помощь целые творческие коллективы.

По замыслам организаторов, конкурс красавиц, знающих историю своего народа и умеющих петь на национальном языке, должен был привлечь больше внимания к проблемам финно-угорских народов.

«Поднимать нашу культуру! Делать народную культуру модной», - таких итогов ждала от мероприятия участница Христина Милославская. В том году победила в конкурсе Элина Мейер, которая училась на финно-угорском факультете ПетрГУ. Ее мелодичная народная песня не оставила жюри равнодушным. Победительница «Звезды Севера» сказала: «В моей семье есть и финны, и ингерманландцы, и карелы, и я спела песню на карельском языке.

На конкурс к нам тогда приехали и девушки из Ленинградской области.

Таким было 28 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности