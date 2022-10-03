Древние фигурные молоты из Карелии поразили воображение питерцев

В Карельский краеведческий музей (ныне Национальный) из Санкт-Петербурга ровно 20 лет назад вернулись уникальные предметы, которые полгода экспонировались в Эрмитаже. По словам специалистов, они буквально не имеют цены.

Предметы, которые главный музей Петербурга позаимствовал у нашего музея, экспонировались на выставке «Зверь и человек в древнейшем искусстве». В Петрозаводск их возвращали с величайшими предосторожностями. Ритуальные фигурные молоты – уникальные археологические находки.

«Их находят очень редко. Потому что это, действительно, редко делалось. Делалось только по какому-то особому специальному случаю. И соответственно, они и доходят до нас в очень небольшом количестве», - рассказал сопровождавший предметы Андрей Мазуркевич, главный хранитель отдела археологии Государственного Эрмитажа.

На Северо-западе России и в Финляндии было обнаружено всего 11 каменных молотов. Четыре из них – в окрестностях Петрозаводска. Обычно археологи находят их в погребениях или рядом с ними. А те находки, что здесь на видео, местные жители откопали на своих огородах и отдали музею. По мнению археологов, четыре тысячи лет назад древний человек использовал такие молоты и топоры в ритуалах.

«Они существовали исключительно для каких-то ритуальных целей, – пояснил Марк Шахнович, заведующий отделом археологии Краеведческого музея РК. – На одной части топора обычно вырезали голову животного. Мы здесь можем видеть голову медведя, утки, лягушки. Один из них – изображение фаллического символа, это единственное такое изображение у нас вообще, в Европе. Мы однозначно видим, что эти вещи не могли использоваться утилитарно, то есть ими не рубили, не били, не кололи. Никаких следов работы на них нет».

До своего путешествия в Эрмитаж все четыре фигурных каменных молота экспонировались в карельском Краеведческом музее на выставке «На пороге древнего мироздания». Сюда они и возвратились. А сотрудничество с Эрмитажем карельские краеведы были намерены продолжать.

Ночью и без того не слишком богатые бюджетники Петрозаводска чуть не стали еще беднее. Неизвестные злоумышленники, выбив окно, проникли в здание поликлиники МВД. Это, конечно, нужно обладать особым цинизмом, чтобы под носом у милиционеров совершать преступление.

Около двух часов ночи с четверга на пятницу в Дежурную часть городского Отдела внутренних дел позвонили бдительные граждане. Они сообщили о неизвестном, который проник в здание поликлиники МВД. Подъехавшие патрульные обнаружили выбитое окно на втором этаже. Поскольку первый этаж был подключен к охранной сигнализации, пришлось будить главного врача поликлиники. Благо, она жила поблизости. Злоумышленника внутри здания не обнаружили. Видимо, услышав шум приближающейся патрульной машины, он поспешил покинуть помещение. На память сотрудникам милиции остался нож, которым взломщик безуспешно пытался расковырять сейф в кабинете главного врача.

Впрочем, даже если бы преступнику и удалось вскрыть несгораемый шкаф, ничего интересного он бы там не обнаружил. Видимо, последние 15 лет он не читал газет и не смотрел телевизор, поэтому не подозревал о бедственном материальном положении отечественной медицины. Петрозаводская поликлиника МВД не являлась в этом смысле исключением. Той же ночью в окрестностях поликлиники был задержан подозреваемый в незаконном проникновении в медицинское учреждение.

Таким было 3 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.