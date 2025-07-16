Подлог, плагиат, аферы – как всплыла правда о депутате Петрозаводска

О бывшем депутате Петрозаводского городского совета Павле Бородатове 20 лет назад начали активно писать в различных СМИ. Этого человека показательно исключили из партии, в которой он состоял. Его обвинили в плагиате, в подделке документов, присвоении крупных сумм.

Вот такую предвыборную листовку под заголовком «Давайте познакомимся» он рассылал, стремясь войти во власть. Его бывшие коллеги после того, как открылась правда, решили, что познакомиться с этим персонажем жителям Петрозаводска, действительно, стоит. Например, о том, как он получил звание «лауреат года». Председатель Союза участников боевых действий в Чечне Даниил Гвоздев: «В 2002 году Павел Бородатов подделал мою подпись, сам сочинил ходатайство. На основании этих подделанных документов собрал подписи депутатов ЗС РК. Принес это ходатайство в администрации Петрозаводска, и таким образом стал одним из «Ста лучших людей Петрозаводска». Даниил сообщил, что факт подлога прокуратура Карелии подтвердила. Теперь суд должен был снять с Бородатова присвоенное звание.

Далее. В написанной собственноручно автобиографии Павел указал, что был награжден за службу в Чечне медалью «За отвагу». Гвоздев продолжил: «На самом деле у него такой награды нет, мы подали запрос в военкомат, пришел ответ, что он ничем не награждался». Виктор Чернов, председатель Карельского отделения Общества «Боевое братство» публично назвал Павла Бородатова «подонком» и объяснил, почему это сделал: «Человек, прикрываясь мифическими заслугами, делает себе политическую карьеру, обманывает людей». Бородатов успел поработать помощником депутата Законодательного собрания Карелии Юрия Шабанова. Вот как он обрисовал характер своего бывшего сотрудника: «Попытка достичь успеха любой ценой. А цена Павла Юрьевича – ложь. Вся его жизнь – это сплошное вранье. Когда я его освобождал от обязанностей, то формулировка была – в связи с утратой доверия».

Далее люди, которые когда-то работали с Бородатовым, а потом перестали ему доверять, начали выяснять – а воевал ли вообще он в Чечне или все придумал. Забегая вперед скажем, что в 2006 году состоялся суд, Павел Борадатов был заключен под стражу, и отбыл наказание в тюрьме. После чего умудрился сбежать в Лондон, где позиционировал себя, как «борец с режимом» и «страдалец за правду». Там Бородатов развел кипучую деятельность, и в СМИ о ней появлялись разные публикации, где говорилось о том, что свои аферы он бросать не собирается.

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Церковный праздник, который давно стал народным, прошел в селе Деревянное. Жители села уверяли, что в Петров день всегда хорошая, солнечная погода. В начале нулевых в Деревянном начали строить церковь в честь святых апостолов Петра и Павла. Причем, строители этого небольшого храма назвали его по именам своих отцов. Церковь была к 2005 году пока не достроена, но настоятель местного прихода отец Андрей уже проводил там молебны. После богослужения в Петров день прихожане прошли через все село Крестным ходом, и только потом начался праздник. Состоялся небольшой концерт, на котором выступили участники мужского вокального ансамбля «Роспев», а также народный хор станции Деревянка.

В медиа-центре «Vыход» открылась выставка фотохудожницы Юлии Утышевой. Как фотограф в те годы она еще не была широко известна, зато все представители прессы ее хорошо знали, как опытного журналиста. Увлечение фотографией началось у Юли еще в детстве. И именно фотоискусство заставило ее начать учиться рисованию (обычно бывает наоборот).

Юлия Утышева на все смотрела «Со своей колокольни» (это название выставки). Наверное, поэтому ее и ценили, как интересного журналиста. В этой экспозиции колоколен и колоколов было много. Но видели на фотографиях прежде всего людей. Именно черно-белые портреты были ее коньком. Маститые фотохудожники уже тогда успели это оценить.

Юлию занимали старинные снимки, на которых у всех людей красивые глаза. «Может быть от того, что раньше объективы были не такие свето-сильные, как сейчас, и нужна была очень длительная выдержка, чтобы получить снимок. Иногда до минуты приходилось людям сидеть в одной позе и смотреть в объектив, пока их снимали. И в этих глазах, может быть, не один миг, а прожитая минута, много мыслей… Может быть, поэтому они такие одухотворенные», - объяснила Юлия Утышева.

А цветные кижские пейзажи Юлия представила на суд публики впервые. Это был не «открыточный», туристический взгляд на остров. А очень индивидуальный. Возможно, поэтому ее фото не попадали в буклеты и представительские фотоальбомы. Но Юля стремилась не к этому, она хотела успеть запечатлеть моменты жизни так, как она их видит. Самостоятельно выучившись фотографии, Юля начала осваивать и азы профессии художника. Тогда она успехами не хвасталась, но уже к концу года обещала выдать новый проект, совместный с друзьями, где будут и слова, и фотографии, и музыка, и рисунок.

Таким было 16 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.