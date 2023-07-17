Рогатый вид транспорта поставил Петрозаводску свои условия

Петрозаводчане ровно двадцать лет назад столкнулись с новым для них явлением – коммерческим троллейбусом. О введении такого вида транспорта Троллейбусное управление давно предупреждало городские власти. Но стали они реальностью только в июле 2003 года. Также в ТУ опасались, что движение рогатого вида транспорта может быть вообще парализовано.

Долги перед энергетиками снова стали причиной коллапса. Петрозаводские электросети должны были «Карелэнерго» 27 миллионов рублей. «Некоторым должникам из списка мы уже не сможем подавать электроэнергию, - доложил на планерке в мэрии Павел Лысанов, главный инженер из МУП «Электросети». – В первую очередь это относится к Троллейбусному управлению, к сожалению».

Это был один из самых крупных потребителей электроэнергии в городе, и задолжал он серьезно. ТУ получал электроэнергию из двух источников – один был уже отключен, а «Карелэнерго» обещал отключить и второй. «Тогда у нас перестанут ходить Первый, Второй, Четвертый и Шестой маршруты», - ответил на угрозы главный инженер ТУ Александр Бут-Гусаим. Источником всех бед руководство ТУ считало льготников, которых было слишком много. Расходы на них федеральный и республиканский бюджеты урезали в четыре раза. Чтобы не оказаться как их коллеги из «Автоколонны 1126» банкротами, руководители ТУ решились на радикальные меры – бесплатными для льготников осталась только треть всех рейсов. Это было обидно льготникам:

«Пенсионеры, участники ВОВ, инвалиды и все прочие – почему они должны платить-то? Что же мы – зря работали? По 50 с лишним лет. Восстанавливали страну после войны и прочее», - резонно возмущался пожилой гражданин.

Негодование льготников было законно. Многие категории граждан имели право ездить в троллейбусе бесплатно. А с другой стороны, ТУ являлось уже коммерческой организацией, почему же оно было обязано предоставлять услуги, за которые никто не платит? Государство финансировало всего три поездки льготников в месяц. Заместитель главы города Сергей Костин пообещал, что все заинтересованные стороны соберутся и обсудят этот вопрос. Все надеялись, что закрывать троллейбусное сообщение не придется. И оно было сохранено и дожило до наших дней. Надо отметить, что это спорное решение спустя пару дней было отменено, как незаконное.

12 июля православные верующие отмечают День Петра и Павла. В селе Деревянное этот праздник, который в народе называют «Петров день», отмечали впервые. Начался праздник с Крестного хода и молебна у новой, тогда еще только строящейся часовни Петра и Павла. Местная жительница рассказала, что в селе церковь была, но в советские года ее здание отдали под клуб. А обратно после перестройки не вернули, потому что и клубу тоже надо было где-то ютиться. Появление часовни все приветствовали – и не только пожилые люди, но даже молодежь. Юная девушка Татьяна так и сказала: «Допустим, мне плохо и тяжело. Но я не пойду напиваться куда-то, как многие у нас любят так делать, а я пойду в церковь, постою там спокойно, помолюсь, и знаете, на самом деле там всегда такая тишина, всегда так спокойно».

Часовню там начали возводить предприниматели, которые приехали в село незадолго до этого. Стройку они вели на пожертвования селян и на собственные средства. Вот и вся выручка от ярмарки пошла на строительство. Поддержать праздник приехали творческие коллективы из Петрозаводска, Прионежья и Заонежья.

Таким было 17 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.