Автобусное сообщение в Петрозаводске остановилось из-за кризиса

Водители и кондукторы Автоколонны 1126, которая двадцать лет назад еще совершала городские и пригородные перевозки, собрались в шесть утра в своем гаражном боксе. Но выезжать на автобусах в рейс они не собирались. У людей накопилось столько проблем и вопросов к представителям власти и собственному начальству, что они решили на линии не выходить. Зато выйти на акцию протеста.

Для кого, собственно, работники Автоколонны вывешивали гневные плакаты у себя в гаражных боксах, было не очень понятно. Кроме них и их непосредственных руководителей (которым все проблемы были и так хорошо известны) к ним на стачку прибыли лишь один представитель мэрии Петрозаводска да журналисты телеканала «Ника Плюс», которые и снимали этот репортаж.

«Заработную плату не выплачивают за ноябрь, декабрь, январь, - сообщил водитель Александр Федоров. – В колонне творятся непонятки. Хотят Автоколонну разбить на три маленьких предприятия». Третий раз работники приостановили работу, чтобы привлечь внимание властей к своим бедам. Каждый раз их вежливо выслушивали. Председатель профкома Нина Маньшева пожаловалась: «Нам всегда на очередную нашу остановку приходит новый руководитель из мэрии. Была Никишина, Хоменко, Костин, Толстогузов. Теперь опять новый руководитель. И все нам обещают. Сколько можно обещать-то?»

Помимо задержек зарплаты работников очень волновало состояние их машин. Они были все изношены до степени металлолома. А денег на покупку новых автобусов не было (для нормальной работы требовалось 20-30 машин). За то, что они возили льготников, федеральный и республиканский бюджеты предприятию задолжали более 26 миллионов рублей. Возвращать эти деньги никто не торопился. В 2002 году на нужды Автоколонны было заложено 18 миллионов, но получила она на три меньше. А на 2003 год депутаты вообще решили сократить помощь предприятию, решив, что и 4,5 миллиона будет достаточно.

«Депутаты вчера к нам приходили, - добавила Нина Маньшева. – Лукин и Мосунов (депутаты ЗС РК – прим.ред.). Они только сейчас узнали положение Автоколонны. А где вы раньше были? Вы придумали льготы? Придумали. Так давайте оплачивать нашу работу!»

Ветеранам Автоколонны было больно видеть, как погибает их предприятие. Говорили они так: «Я 35 лет здесь отработал, но такого бардака еще не видел!» И считали, что возить пассажиров на такой технике стало просто опасно: «У нас техобслуживания нету целый год. ГАИ приезжает, останавливает на яме машины, а сверху звонок происходит – выпускать автобусы. И они выпускают автобусы в неисправном состоянии. Запчастей нет и денег на них нет».

Руководитель Автоколонны, впрочем, опроверг эти утверждения. Тогда возглавлял предприятие Александр Соколов: «Я считаю, что те машины, которые выходят на линии, исправны». Работники Автоколонны говорили, что страдают в этой ситуации не только они, но и пассажиры. Жители Петрозаводска стояли на остановках, по часу ждали автобусов. Ехали потом в давке.

«Наши извинения! Но мы в этой не виноваты, - признал Александр Федоров. – Виноваты наши чиновники в этом».

Водителям было непонятно и то, зачем из одной Автоколонны затеяли сделать два, а то и три предприятия. Ведь на каждое придется своя администрация – три директора, три главных инженера, три бухгалтерии. Их кормить придется. Проблемы копились годами.

«Эти проблемы должно решать Законодательное собрание, которое, к сожалению, в этом году урезало финансирование в четыре раза, по сравнению с прошлым годом, - выступил и.о.директора Соколов. – Это не дает нам нормально работать, закупать запчасти, топливо, платить зарплату. Проблемы должны решать и в администрации Петрозаводска».

Одинокий ее представитель – новый начальник отдела транспорта Роман Ванько, который пришел выслушать людей, сказал, что тут два пути: «Или вообще не работать, или возить людей на коммерческой основе, как возят частные перевозчики».

Чтобы автобусы вновь вышли на линию, мэрия пообещала в тот же день найти 253 тысячи рублей, чтобы заплатить людям зарплату за 9 дней декабря. Но у водителей и кондукторов оставалось желание бороться до тех пор, пока не удовлетворят все их требования. По всем правилам, прописанным в законе, они решили выйти на забастовку.

Продукцию Онежского тракторного завода будет украшать новый фирменный знак. Возможно, их будет несколько. К такому неожиданному решению пришли новые руководители предприятия, которые решили провести конкурс среди рисующих детей.

Привычная эмблема с лосем в шестеренке на «онежских» тракторах, конечно, останется, сразу успокоила администрация завода. Ведь это фирменный знак, известный во многих странах мира, и никто его менять не собирался. Те эмблемы, которые присылали участники конкурса, будут использоваться в рекламной продукции ОТЗ, на выставках и презентациях, обещали в администрации завода. Кстати, в конкурсе приняли участие как опытные, так и совсем юные художники. Руководство завода такая активность порадовала. Директора обещали, что ни одна работа без внимания не останется. На каждой эмблеме, как бы они ни были сделаны и кем бы они ни были сделаны, присутствовал памятник Петру Первому, который установлен на петрозаводской набережной и, конечно, трактор.

Победителем конкурса был признан Алексей Варухин: «Я в своей работе прежде всего хотел показать само предприятие. И второе – показать, что город был создан по воле Петра». Алексей Михайлович за свои присланные три работы был удостоен главного приза. Ему подарили цветной телевизор. Для Варухина Онежский тракторный – не просто словосочетание: «ОТЗ – это родное предприятие, на нем работали мои два старших брата – Владимир и Иван. Они отработали по 50 лет каждый». Получил приз за свою эмблему и известный в Петрозаводске фотограф Илья Соснин. А 16-летняя Светлана Михеева, которая заняла второе место, попросила устроителей конкурса оплатить ей поездку в Москву на Международный форум «Одаренные дети», что и было сделано. Как раз в тот день Светлана и была в Москве, поэтому не смогла быть на церемонии награждения.

Таким было 17 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.