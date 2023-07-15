С карельскими огурцами энергетики поступили некрасиво

Единственное тепличное хозяйство в республике ровно 20 лет назад было признано банкротом. И энергетики на целые сутки отключили электропитание на предприятие, весь урожай которого зависит от созданных внутри температурных условий. Урожаю тем самым был нанесен значительный урон. В 90-е годы этому предприятию пришлось несладко, выживало оно с трудом. У него случались периоды подъемы, даже арбузы там выращивали, и вот – опять спад и полная катастрофа для растений.

Причем, электричество отключили без предупреждения, поэтому работники совхоза не успели закрыть на ночь форточки в теплицах. Нежная южная культура осталась один на один с суровой карельской природой. Хорошо, что температура за ночь не упала ниже 10 градусов тепла, иначе бы растения сразу же погибли. Но и так урон совхозу был нанесен ощутимый. Валентина Серегичева, главный агроном совхоза «Тепличный» перечисляла повреждения: «Оливковая пятнистость. Зона заболевания значительно увеличивается после перепада температур. Лист полностью исчезает. Прекращается фотосинтез, значит, нет налива плодов. Кроме того, появляются гнили – белая, серая. И ждем, что появится злейшее заболевание – мучнистая роса. За три-четыре дня она может все посадки огурцов на 100% истребить».

За что «Карелэнерго» так поступил с «Тепличным» не было понятно ни работникам совхоза, ни конкурсному управляющему, которому пришлось извлечь из предприятия все деньги, чтобы выгодно продать его новому собственнику. «Текущих долгов у нас перед энергетиками нет. Перед газом – есть – миллион двести тысяч рублей. Но они же трубу нам не отключают», - возмущался конкурсный управляющий Николай Михайлов. Через час после отключения он связался с руководством АО «Карелэнерго». Его заверили, что электропитание будет восстановлено. Но прошли сутки, прежде чем энергетики выполнили обещание.

«Пока не просчитан этот ущерб, говорить о возмещение смысла нет. Если он будет значительный, я больше, чем уверен, что он будет возмещен. Но если будет незначительный, надо будет искать выходы из этой конфликтной ситуации», - сказал Михайлов. Чем дольше длилась процедура банкротства, тем больше было опасений у работников совхоза – сумеют ли подготовиться к зиме, смогут ли открыть свои теплицы в следующем сезоне.

История брошенных детей насчитывала не одно столетие. И Петрозаводск не был исключением. В 2003 году Дому ребенка исполнилось 110 лет. Журналисты телеканала «Ника Плюс» отправилась к детям и их наставникам. Первой их встретила девочка Гуля. Ей еще не было года, и она в этом учреждении находилась с самого рождения. У нее были определенные успехи. Как рассказала психолог Елена Брицких, Гуля уже не боялась незнакомых людей и новых предметов: «Эмоционально-волевая сфера начинает налаживаться!»

Малышей в возрасте до 4 лет в Доме ребенка было семьдесят семь. Как отметила главный врач учреждения Ольга Давыдова, которая руководила Домом уже двадцать лет, все дети поступали в Дом больными. Треть брошенных детей оставалась в России. Остальных в те годы усыновляли семьи из Италии, США, других стран дальнего зарубежья. Так продолжалось до тех пор, пока в стране не приняли «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление за границу.

«Существует Семейный кодекс, в котором узаконено усыновление детей гражданами разных национальностей. И международное усыновление. Наши граждане по экономическим причинам не в состоянии брать больных детей. Берут мало. 8-10 детей в год. Не всегда последствия российского усыновления хорошо сказываются на судьбах усыновленных детей. Есть случаи, когда возвращают детей через суд, либо по решению администрации органов опеки»,

- сообщила главврач.

Чтобы наши сограждане чувствовали свою ответственность за рожденных ими детей, нужно изменить существующее законодательство, считала Ольга Давыдова. В этом она видела выход: «Вернуть статью о тунеядстве. Если поступил к нам ребенок, так извольте платить хотя бы как за детский сад». Поддерживать детей помогали иностранные спонсоры. В сентябре в Доме ребенка обещали построить бассейн для малышей на средства от шведских друзей. К сожалению, тогда цитата «Заграница нам поможет» оставалась актуальной.

Журналисты посетили студию известного карельского певца Сантту Карху. Накануне он вернулся из Финляндии, и вновь собирался на гастроли. Журналисты успели вклиниться в насыщенный график рок-музыканта.

Сантту Карху (Александр Медведев) к тому времени более пятнадцати лет профессионально занимался музыкой. Он работал в жанре этно-рок, причем, на карельском языке и почти всегда в Финляндии. «Здесь очень мало мест, где можно концерты играть, пара мест всего в городе», - заявил он. Вот и в июле он собрался в Финляндию на этно-фестиваль, все участники которого обязаны были исполнять песни только на родном языке. В этом финском «Вудстоке» вместе с группами из Венгрии, Сенегала и Якутии собирался принять участие и наш карельский рокер Сантту Карху со своей группой «Talvisovat». На концерте прозвучали песни из их нового альбома «Прощай, Карьяла». Сантту презентовал его с гордостью: «Первый в мире карелоязычный полностью диск. Правда, он вышел в Финляндии. И он здесь не продается. Потому что за 15 евро мало кто купит. В принципе, у нас здесь и права нет продавать. А до этого мы делали маленькие пластинки – на виниле еще успели. Потом после них появились компакты». У Сантту Карху уже был готов материал для следующего диска. Основные слушатели его творчества – финны. Они настолько заинтересовались его творчеством, что даже сняли о нем документальный фильм. Его показали по главному государственному телеканалу Финляндии YLE. «У нас слушатели от 15 лет до 70. Многим интересно. И это продается. Карельский язык хорошо продается на Западе. Не только матрешки можно продавать на Западе, можно продавать и карельский язык», - пошутил музыкант.

Таким было 15 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.