Штраф за безбилетный проезд в транспорте Петрозаводска подняли в 5 раз

Парламент Карелии одобрил законопроект, который внес мэр Петрозаводска. Было это ровно двадцать лет назад. Проект предполагал ввести в Карелии штраф за безбилетный проезд в городском общественном транспорте, равный половине минимального размера оплаты труда.

Таким образом, все ожидали, что в ближайшем будущем сумма штрафа вырастет до 50 рублей. Виктор Масляков считал это справедливым.

«Безбилетный пассажир должен нести определенное наказание», - был уверен мэр столицы Карелии. По признанию руководства Троллейбусного управления, увеличение суммы штрафа не могло оказать существенного влияния на финансовое положение предприятия.

Заместитель директора ТУ Виталий Соколов подсчитал: «При выручке 63 миллиона рублей штрафов было собрано 31 970 рублей». Пятикратное увеличение суммы штрафа – мера скорее морального, чем материального воздействия на «зайцев». В ТУ надеялись: «Народ начнет платить, не будет ждать, когда придет контролер и предъявит ему штраф в виде 50 рублей. При тарифе – 6 рублей».

Парламентарии Карелии поддержали законодательную инициативу петрозаводского мэра. Правда, механизм был не ясен. Непонятно, как предполагалось изымать трудовые полтинники у нарушителей. В Троллейбусном управлении тогда работало всего 12 контролеров, большинство из них – женщины. В Петербурге и сумма штрафа была сто рублей, и охотой на «зайцев» занимались дюжие молодцы, работавшие исключительно в паре. Их телосложение и выражение лиц напрочь отбивали у пойманного нарушителя желание вступать с контролерами в какие-либо дискуссии.

Кстати, тогда же состоялось заседание республиканской правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Там подвергли критике работу мэрии Петрозаводска по организации движения в столице Карелии. Кроме того, там подняли вопрос об упорядочении движения маршруток.

В принятом по итогам заседания комиссии решении отмечалось, что за 2002 год администрация Петрозаводска не предприняла должных мер по организации дорожного движения на улицах города. Среди основных претензий: недостаточное количество светофоров и дорожных знаков, низкое качество и недостаточное количество дорожной разметки, отсутствие освещения на многих городских улицах и во дворах.

Настоятельно порекомендовав городской администрации обратить более пристальное внимание на состояние городских магистралей, комиссия перешла к обсуждению второго вопроса. Выступавшие признали, что частные автобусы практически полностью решили проблему пассажирских перевозок в Петрозаводске. Однако, к владельцам и водителям маршруток предъявлялось много претензий и у городской администрации, и у автоинспекции, и у членов правительственной комиссии. Первый заместитель мэра Петрозаводска Александр Сафронов отчитался: «В 2002 году водителями рейсовых и маршрутных автобусов было совершено 110 ДТП. А также совершено 2500 нарушений ПДД». Среди нарушений были и достаточно серьезные. Например, в 2002 году 11 раз водителей маршруток задерживали на рейсе в состоянии алкогольного опьянения. Судя по настроению членов комиссии, вопрос о ликвидации частных перевозчиков явно не стоял. Однако, власти были намерены всерьез взяться за наведение порядка в сфере пассажирских перевозок.

Поздно вечером на улице Пограничной милиционеры совершенно случайно обнаружил мини-цех по розливу спирта в небольшом здании, где расположился пункт приема стеклотары.

Когда в пункт приема приехали следователи из УВД Петрозаводска, их ожидал сюрприз. Приемщик тары, 17-летний юноша, брат хозяина пункта, прятался не зря. Во-первых, у него не было никаких документов, подтверждавших какое-либо право на прием пустых бутылок. Но это не самое интересное. В помещении сыщики обнаружили 56 бутылок емкостью 250 граммов, наполненных спиртом. Там же стояли три пятилитровые канистры, так же со спиртом, и пробки для закупорки бутылок. Как пояснил продавец, спирт привез ему брат 16 марта. И он фасовал его и продавал страждущим по 20 рублей за «чекушку». Улики преступной деятельности братьев милиция конфисковала. А сам юный бутлегер был отправлен в приемник-распределитель, решался вопрос о депортации его на историческую родину – в Таджикистан.

Таким было 23 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.