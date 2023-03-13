У рогатого транспорта Петрозаводска обещали отключить электропитание

В Петрозаводске ровно 20 лет назад на линию планировало выйти меньше троллейбусов, чем обычно. Проблема с транспортом ожидала прежде всего жителей Кукковки. По информации начальника Троллейбусного управления, «Карелэнерго» предупредило, что отключит подстанцию. Таким образом оно боролось с должниками – потребителями электроэнергии.

АО «Карелэнерго» уведомило предприятие Электрических сетей, что ограничит подачу электроэнергии. На начало 2003 года задолженность потребителей перед поставщиком составила уже 134 миллиона рублей. Чаша терпения энергетиков переполнилась. Решено было принять к должникам жесткие меры. Заместитель директора Энергосбыта «Карелэнерго» Владимир Лебедев заявил: «Мне трудно сказать, какие предприятия могут быть отключены. Мы предлагаем в первую очередь своих должников отключить. Но затронуть может всех. Но мы считаем, если ты получаешь 70%, то отключи должников, и подавай электроэнергию тем, кто тебе платит».

Одним из должников было Троллейбусное управление. От своих долгов они не отказывались; объясняли ситуацию вескими причинами. За год тариф на электроэнергию вырос на 65%. Правительство не рассчиталось по льготникам. И это при том, что процесс подсчета льготников у нас в корне неправильный, считали в ТУ. Нечестная конкуренция со стороны частного транспорта и постоянная неразбериха с оплатой льгот – могли привести к тому, что транспорт в столице Карелии вовсе перестанет существовать, предрекали в ТУ.

И раньше «Карелэнерго» предпринимало попытки ограничить поступления тока на предприятие. В таким случаях ТУ всегда переходили на резервную линию. Даже в начале марта из 11 подстанций на резерве работало 5. Но то, что должно было случиться в ближайшие дни – гораздо серьезнее.

«Эти предполагаемые ограничения будут уже напрямую затрагивать деятельность предприятия именно по перевозке пассажиров. Затронет и цех капитального ремонта на второй площадке Троллейбусного депо. Если мы что-то не придумаем сейчас, порядка 50 человек будут вынуждены уйти на простой», - пожаловался Андрей Афанасьев, директор МП «Троллейбусное управление».

Сколько может длиться ограничение в подаче электроэнергии и чем это может обернуться – никто сказать не мог. Руководители ТУ заявляли, что возить пассажиров бесплатно они больше не в состоянии.

А в кинотеатре «Калевала» запланировали бесплатный кинопоказ для всех желающих. Бесплатно – в кино! Что может быть чудеснее. Демонстрацией фильма «Дом дураков» начал свою работу Клуб любителей кино – новый некоммерческий проект на тот момент крупнейшего карельского кинозала.

«19 марта в шесть часов вечера бесплатным показом фильма Андрона Кончаловского «Дом дураков» начнет работу петрозаводский киноклуб» – оповещал своих зрителей кинотеатр. Предполагалось, что раз в месяц в самом крупном кинозале Карелии будут идти фильмы, которые относили к так называемому «арт-хаусу», или «авторскому» кино.

«Люди просто приходят, заходят в зал, в течение часа фильм будет презентован. В данном случае генеральный директор картины расскажет о ней. Будет общение с залом, будут задаваться вопросы. А потом будет сам показ фильма», – пояснила Светлана Будник, коммерческий директор «Калевалы».

В 2003 году планировали провести девять заседаний клуба. Светлана Будник намеревалась показать лучшие новинки отечественного кинематографа. Выбирать – что именно будет идти под вывеской Киноклуба – собирались сами зрители. На каждой встрече предполагали проводить письменное анкетирование. С его помощью администрация «Калевалы» была намерена выяснить, какие именно новинки отечественного кинематографа больше всего интересуют петрозаводскую публику.

С помощью этого некоммерческого проекта дирекция кинотеатра надеялась привлечь к кинотеатру ту часть публики, которая кино любила, но при этом не интересовалась голливудскими блокбастерами.

Таким было 13 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.