На новый режим работы троллейбусы Петрозаводска перешли из бедности

В Петрозаводском троллейбусном управлении в 2002 году решили, что возить горожан по прежним маршрутам и с прежним количеством машин больше не позволяет материальное положение предприятия. На предприятии усиленно размышляли над тем, на чем бы сэкономить.

Первой жертвой тяжелой экономической ситуации собирались сделать троллейбус №4. Во всяком случае именно его, по словам заместителя начальника ТУ Виталия Соколова, предполагалось перевести на работу в так называемом «разрывном» режиме: «Разрывной, это грубо говоря, с семи утра будет несколько, то есть те же машины будут работать, но в разрывные смены. Где-то до половины одиннадцатого. И дальше где-то с трех-четырех и где-то до восьми». То есть на линии планировали его выпускать только в то время, когда люди едут на работу и с работы.

«Четверка» попала под сокращение, потому что приносила меньше всего выручки. Остальные маршруты будут работать в прежнем режиме, заверили в ТУ. Падение сборов начальники муниципального транспорта объясняли постоянно растущей конкуренцией со стороны частников. Они неожиданно получили поддержку от государства. Благодаря принятому в республике собственному закону о ветеранах труда, право на бесплатный проезд в Петрозаводске имела чуть ли не треть населения. А те, кто платил за проезд, начал предпочитать перемещаться по городу в быстрых микроавтобусах. Лишенные свободы выбора льготники доставались муниципальным перевозчикам, то есть садились в троллейбус, но за билет не платили. Точно назвать дату, с которой «четверка» начнет ходить по сокращенному графику, пока никто не мог. Окончательное решение была уполномочена принимать только городская администрация. Но официальных предложений о сокращении маршрутов в мэрию из ТУ пока не поступало.

Недавно в нашей рубрике мы рассказывали о том, что Петрозаводской телефонной сети ровно 20 лет назад исполнилось сто лет! В начале двадцатого века инженер Токарский сообщил о создании первой телефонной сети и предложил свои услуги городу. За сто лет телефон из диковинки превратился в предмет повседневной необходимости. Сотрудники акционерного общества «Электросвязь» устроили по этому поводу праздник.

Так что в 1901 году была построена первая телефонная сеть в нашем городе. Емкость ее была 50 номеров. Возможно, благодаря этому люди начали реже встречаться, ходить друг к другу в гости. Солидный юбилей крупного республиканского предприятия по доброй традиции отметили в здании театра. Здесь собрались ветераны Петрозаводской телефонной сети. И конечно, тогдашние работники АО «Электросвязь». В фойе шли приготовления к фуршету. Как заметила старейшая билетерша театра, такого размаха здесь еще не видели. Несмотря на то, что различными юбилеями работников театре было не удивить. В зале звучали поздравления, на торжество пришли первые лица республики. Выдающимся работникам связи были вручены награды и благодарственные письма. О своих достижениях они говорили с гордостью. Генеральным директором тогда был Сергей Гаврюшев: «Мы внедряем новые технологии, новые телефонные станции. Это станции электронного типа нового поколения. Сегодня порядка 80% емкостей уже станции электронного типа, которые могут предоставлять дополнительные услуги, как СДН, видео-телефонию, интернет и другие». Одно из главных достоинств предприятия – практически нулевая текучка кадров. Как сказал Гаврюшев: если человек пришел сюда работать, то он остается здесь навсегда. Основные причины – достойная заработная плата и сплоченный коллектив. Видимо, поэтому и праздник отмечали дружно. И желали всем горожанам одного: чтобы в каждой квартире был телефон! Ведь, только представьте, еще оставались в Петрозаводске люди, у которых домашних телефонов не было. И только представьте – у большинства петрозаводчан тогда не было и мобильных телефонов.

Некоторым живописцам полжизни требуется для того, чтобы их работы попали на выставку. А Павлу Прокопьеву потребовалось всего полгода работы. В профессиональном лицее №17 открылась его первая персональная выставка. Интерес к рисованию у Павла появился поздно – в старшей школе. Зато фантастику он полюбил еще в детстве, и она стала источником его вдохновения. Именно произведения таких известных мастеров жанра, как Перумов и Толкиен, нашли отражение в работах Павла. Именно они подпитывали его страсть ко всему необычному. На выставке Павел Прокопьев предстал в новом качестве – помимо графики представил и живопись:

«Интересно было попробовать себя в новой технике. Графика – это самый простой считается стиль. А вот масло, живопись – на несколько ступеней выше, я считаю. Стоило попробовать».

Времени на живопись у Павла уходило больше, чем на карандашные зарисовки. Картину «Подсолнухи» Павел писал около двух недель. «А на стандартную работу у меня уходит часов 6-7», - сказал он. К тоже же писал Павел свои «Подсолнухи» на заказ, что, по его признанию, делало работу сложней. Открыть свою первую выставку Павлу помогла Наталья Качанова, художественный руководитель студии Лицея №17. Как и многие его сверстники, Павел слушал электронную музыку, увлекался компьютерными играми, рисовал по ночам и даже писал фантастическую повесть. «Я вот мечтаю снять фильм по своей повести», - признался он. Иллюстрации к повести он уже нарисовал. Оставалось придумать для нее название.

Таким было 6 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.