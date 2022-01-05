«Не каждая деревня должна иметь свой гимн!» Что насчет Петрозаводска?

Ровно 20 лет назад в Петрозаводске возникла мысль создать свой гимн столицы Карелии. Хотя еще не утихли страсти по поводу принятия нового «старого» гимна России. На конкурс на лучший вариант гимна столицы Карелии было представлено 20 музыкальных произведений.

Вокалист Николай Маташин исполнил перед авторитетным жюри все 20 сочинений. Имена поэтов и композиторов для судий оставались тайной, чтобы не возникло соблазна отодвинуть новичков в пользу более именитого претендента. Или наоборот – испытать неловкость от не слишком профессионального творения какого-либо мэтра. «Мы тут прослушали десяток – немножко хуже, немножко лучше – песни… Но все они – только песни! Ничего похожего на гимн», - сказал легендарный руководитель хора ПетрГУ Георгий Терацуянц.

Гимны – это особый жанр. Создать его, как выяснилось, не так-то просто. «Гимн – это нечто более глобальное. Более концептуальное, более торжественное», - пояснил Терацуянц. К предложенным стихам у авторитетного жюри также возникли претензии. Хотелось какого-то разнообразия в песнях о Петре, Онего и Петровском заводе. После прослушивания возник резонный вопрос: а так ли нужен Петрозаводску свой гимн? «Почему же… Вот Псков имеет свой гимн, например. Почему бы не иметь и Петрозаводску гимна? Хотя, конечно, я понимаю вопрос – не каждая деревня должна иметь свой гимн, чтобы это не было такое местечковое… Но думаю, Петрозаводск заслужил иметь гимн», - говорил Терацуянц.

Жюри не выбрало ни один из представленных двадцати вариантов. Конкурс продолжался. Но похоже, что и сегодня своего гимна у Петрозаводска нет. Даже на официальной сайте города рассказывается только о его гербе.

А Музей ИЗО Карелии тогда принял участие в федеральном проекте «Золотая карта России». Экспонаты нашего музея выставлялись в Третьяковской галерее. Журнал «Русская галерея», который издавался Третьяковкой, впервые опубликовал материал о художественной жизни Карелии. И у нас состоялась презентация этого издания.

Этот журнал освещал жизнь самобытных художников, которые жили в российской глубинке. А также рассказывал о тех сокровищах, которые хранились в провинциальных музеях. Карелии было с чем появиться на страницах этого издания. В журнале можно было прочитать об истории музея ИЗО, познакомиться с его знаменитой коллекцией древнерусской живописи, узнать, какие художники России отдали дань эпосу «Калевала». Читателям журнала открывались судьбы искусства Карелии 20 века, история знаменитого Кижского ансамбля.

«Журнал могут читать абсолютно все. Он доступен широкому кругу читателей, - говорила Наталья Вавилова, директор музея. – Потому что он содержит большие информационные разделы. Дополняет познания человека в той или иной области. Кто-то занимается историей портрета – здесь есть информация. Можно узнать о других выставках и событиях в российских регионах». По словам Натальи Ивановны, карельская экспозиция не раз очарует посетителей Третьяковки. А материалы о Карелии будут регулярно появляться на страницах «Русской галереи».

Петрозаводские фотохудожники организовали свою выставку. За последние десять лет это был их первый совместный проект. Торжественное открытие экспозиции черно-белых фотографий состоялось в здании Республиканского центра искусств.

Выставка работ когда-то очень известного клуба «Полюс» собрала лучших фотографов Петрозаводска. Клубу в конце 2001 года исполнилось четверть века. По разным причинам ему пришлось давно свернуть свою деятельность. Однако они сохранили ностальгию по времени, когда существовало содружество мастеров фотографии. Эта экспозиция была ярким примером этому.

«Все фотографы, которые более-менее известны в республики, все прошли фотоклуб «Полюс», - пояснял легендарный мастер Владимир Ларионов. – Сейчас они работают в газетах, на телевидении, где-то еще. Это радует. Это была школа становления мастерства. Ведь вы прекрасно знаете, нигде такому не учат – ни в России, ни в Советском союзе».

Участники выставки вспоминали еженедельные заседания клуба. Собираться было принято каждый вторник в ДК «Машиностроитель». Кроме этого, у фотохудожников была своя студия, возможность вместе ездить по стране и, пожалуй, самое большое счастье – огромное количество фотобумаги. И данная выставка отражала еще один приоритет того времени – черно-белую фотографию.

«И мои работы, и все остальные работы объединены одним временным циклом: здесь фотографии только старые, только черно-белые. Мы их достали из личных архивов. Здесь от 1977 года до примерно 1987-го. Что нашли, что сохранилось – то и повесили. И как видите, по жанрам разноплановые постарались сделать. Хотя здесь нет тех фотографий, которые доминировали на выставках тех самых лет, брежневских. Здесь мало передовиков производства», - рассказал мэтр сегодняшней фотографии Игорь Георгиевский.

Среди жанров экспозиции – пейзаж, портрет, бытовые зарисовки. Особенно интересными стали фотографии, на которых запечатлены известные петрозаводчане в забавных ситуациях.

Таким было 5 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.