Повышение цен на проезд не вытянуло транспортные предприятия из бездны

Помните ли вы о таких тарифах? Ровно 20 лет назад мы платили за билеты в общественном транспорте 4 рубля. Но контролеры уже потирали руки: с 1 июля они начали требовать за проезд на рубль больше. И между прочим, это было ощутимым ударом по кошельку трудящихся. Петрозаводская мэрия шла в ногу со временем.

Лозунг «За все нужно платить» воплощался в жизнь. С начала июля 2001 года проезд в городском транспорте начал стоить 5 рублей. Повышение тарифов на проезд произвели согласно мартовскому постановлению мэра города (в те годы им был Андрей Демин). Бюджетнику было страшно подумать, сколько теперь будет стоить проездной. Директор департамента экономики и финансов Михаил Кузнецов сообщил, что стоить они будут 180 рублей на автобус, 300 рублей на троллейбус. Что удивительно — бензин дешевел, но это не влияло на стоимость билета, а также не спасало наши транспортные предприятия от бедственного положения.

По словам Михаила Кузнецова, даже повысив цены на билеты, предприятия все равно не получат ни копейки прибыли. Так как уровень их рентабельности составлял не больше 1,6%. Говоря проще — транспортные предприятия города балансировали на грани банкротства, едва наскребая деньги на собственное обслуживание и зарплату работникам, которая, кстати, оставляла желать лучшего.

«Средняя заработная плата производственного рабочего порядка 2,8 тысячи рублей. Вспомогательные рабочие — порядка тысячи с небольшим. Начальство ориентировочно получает порядка 4-5 тысяч. Примерно», - ответил Кузнецов на прямой вопрос журналистки. Оставим за скобками вопрос: умело ли хозяйствуют транспортники и мэрия, получая зарплаты гораздо более высокие, чем их подчиненные, но не умея решить проблемы вверенных им территорий. А платить пассажирам все равно пришлось. Причем, эти вопросы почему-то оказывались вне компетенции Петросовета, то есть даже депутаты не могли защитить петрозаводчан от разгула аппетитов чиновников. Одно радовало — для школьников проездные продолжали стоить 60 и 90 рублей.

А то, что депутаты умеют спорить, раздувать и решать проблемы, несомненно. Например, несмотря на то, что в зале Законодательного собрания Карелии находилось всего несколько человек, дискуссия там проходила весьма бурная. Дело касалось фигуры заместителя председателя правительства Андрея Андреевича Кригера, которого несколько депутатов карельского парламента пытались призвать к ответу и даже созвали специальную комиссию, которая выясняла — есть ли коррупция в действиях министра или нет. Интересы Кригера представляла его адвокат Светлана Сизова. Со стороны парламента ей противостояла целая команда, состоявшая из трех депутатов, представителя Кондопожской администрации и журналиста газеты «Губерния» Натальи Владимирской, уделившей немало внимания в своих публикациях Андрею Кригеру.

Адвокат Светлана Сизова напомнила о том, что до вступления в законную силу приговора суда никто не может считаться виновным ни в каком преступлении. В ответ парламентарии сослались на другое конституционное право — равенство всех граждан России перед законом.

«Я, например, когда входил в эту комиссию, я просто даже не ожидал, что после того, как она будет создана, такой вал документов посыплется, и свидетельств, и людских обращений из Кондопоги. Не принимать во внимание эти обращения граждан, представления компетентных органов парламент себе позволить не может», - говорил депутат Александр Чаженгин.

Адвокат Кригера утверждала, что Андрея Андреевича пытаются призвать к ответу за проступки его супруги. Депутаты настаивали на том, что к Людмиле Ивановне Кригер они никаких претензий не имеют. И решительно отвергали всякие обвинения в том, что все «дело Кригеров» возникло исключительно в связи с приближающейся избирательной кампанией.

«Это просто нежелание того, чтобы нами управляли такие люди, которые присваивают сауны, неизвестно куда девают газонокосилки, так далее», - пояснил позицию депутатов Алексей Мосунов.

В ходе дискуссии он регулярно ссылался на западный опыт: «Комиссия Бундестага приняла решение не доверять Гельмуту Коллю, и он ушел. Точно такая же же была комиссия во Франции, когда расследовали дело бывшего министра иностранных дел, кстати, депутата парламента Ролана Дюма». Вероятно, то заседание комиссии было последним, потому что ее члены пришли, наконец, к единому мнению. Они решили предложить своим коллегам-депутатам всем вместе обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой возбудить дело на основе собранных комиссией документов. Позднее вышло так: разбирательство спустили на тормозах, а Кригера услали, чтобы глаза не мозолил и не портил картину, на повышение в Москву.

Таким было 10 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото «Петрозаводск говорит»)