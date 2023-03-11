Жители еще 19 домов Петрозаводска смогли начать экономить в быту

В Петрозаводске ровно 20 лет назад вновь начались работы по переводу жилых домов на природный газ. Его преимущество перед сжиженным было очевидно для всех. Наличие природного газа не зависело от поставщиков, он дешевле синтетического заменителя и не замерзает при низких температурах. В течение 2003 года «Карелтрансгаз» планировал подключить к природному топливу 19 домов в микрорайоне Ключевая.

Но чтобы подключить дома к природному газу, прежде нужно было проложить наружные сети, заменить трубопровод газоснабжения, установить газовые счетчики. Для подключения только 19 домов на Ключевой было необходимо найти 28 миллионов рублей. Наружные сети прокладывал «Карелтрансгаз», и все взятые на себя обязательства предприятие выполняло. Работы шли в строгом соответствии с графиком. «Этот трубопровод мы положим. Месяц-полтора, и трубопровод будет!» - заверяли работники.

Что касается прокладки внутридомовых сетей – это было заботой администрации Петрозаводска. Из городского и республиканского бюджетов на это должны были выделить деньги, иначе природный газ в домах петрозаводчан так и останется несбыточной мечтой.

«В республиканском бюджете заложено 5 миллионов, и это впервые, и это очень положительно! И это очень приятно, – радовался генеральный директор компании «Карелтрансгаз» Владимир Лай. – И два миллиона заложил город. Но реально эти деньги появится только во втором полугодии, город говорит. Мы очень опасаемся, чтобы не получилось, как на улице Пограничной, когда на пять домов мы сети наружные сделали, и больше чем полгода город не мог приступить к внутридомовым разводкам. Но потом все-таки добились, сделали. И сегодня эти пять домов работают, слава тебе господи, на природном газе».

Если все работы на Ключевой будут проведены успешно и в срок, к природному газу начнут подключать дома и в других микрорайонах Петрозаводска. Однако, в компании «Карелтрансгаз» считали, что даже говорить об этом преждевременно: «Говорить о Зареке, не построив газопровод на ОТЗ-1, это 5,3 километра от Достоевского до ОТЗ-1, говорить вообще сегодня нельзя! Ее нет. Она оторвана сегодня от газоснабжения. Так вот надо найти сначала 50 миллионов и построить трубу больше 5 километров. Потом можно будет говорить о Зареке».

В Петрозаводске в те годы начали активно узнавать о творчестве художника-кукольника Любови Малиновской. Она создавала кукол для души и по призванию. Единственное, чего ей не хватало – это времени. В нашей рубрике мы уже не раз рассказывали о ее удивительном творчестве. И рады предложить еще один репортаж.

Домовенок Степка сидел в корзинке и выглядел довольным. У него было все для счастья. Правда, однажды кто-то стащил у него мешочек с деньгами. Так Степка узнал, что не в деньгах счастье. А счастье домовенок бережно хранил, так как собирал по крупицам. Так же собирала его и художница, которая сделала самого Степку и рассказывала о нем и обо всем, что успела сделать в этом кукольном доме.

Свою первую куклу юная Люба сделала в 18 лет, когда играла в спектакле продавца кукол: «Я поняла, что не могу взять этих пластмассовых магазинных пупсов. И что-то с ними изображать. Я сделала прекрасных костюмированных кукол. У них лица были из папье-маше, они прекрасно смотрелись на сцене. И я поняла, что хочу делать кукол! Вот тогда созрело решение, что я буду поступать на художника-кукольника».

Правда, во ВГИК Любовь Малиновская не поступила. Но не расстроилась и стала педагогом. В детском саду она с удовольствием учила детей рисовать, а по ночам шила кукол.

«Я поняла, что я нашла свою компанию, что с ними я могу играть в куклы!» – смеялась Любовь. Она мечтала, что со своими учениками пройдет все этапы творческого роста. От рисованных и пластилиновых куколок, до настоящих шедевров.

Теперь мы точно знаем, что Любови все удалось. Сейчас у нее есть прекрасная «Маленькая страна», куда приходит множество детей заниматься творчеством, и в которое взрослые заглядывают, затаив дыхание. Заглядывают, чтобы убедиться, что детство – никогда не кончается. И что каждый взрослый может продлить его в себе в любой момент.

Таким было 11 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.