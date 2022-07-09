Предприимчивый бизнесмен бессовестно «обул» пожилых петрозаводчан

В отделе по защите прав потребителей массово стали поступать жалобы от пенсионеров. Махинаторы ровно двадцать лет назад придумали, как еще можно их облапошить (и это были еще цветочки, скажем сегодня мы, уже зная, сколько миллионов выжимают разного рода аферисты из беззащитных доверчивых стариков в последние годы).

В отдел поступило 33 заявления с просьбой помочь вернуть деньги за массажный пояс, приобретенный на дому. И товар оказался никудышным, и денег было жалко, ведь отдавали последнее, якобы, под психологическим воздействием продавца – фирмы ПК «Сервис». Сама фирма была известна и ранее, под именем «Коралл-плюс». За год до этого она вполне рьяно и опять же не без скандала торговала массажерами «Коралл».

«Наши пенсионеры должны крепко усвоить, что этот пояс – обыкновенный электробытовой прибор. Это не медицинский прибор, который панацея от всех заболеваний», - поясняла Валентина Абрамкова, руководитель отдела по защите прав потребителей. Расчет был сделан правильный – пенсионеры всегда дома днем, когда нет остальных членов семьи. У них всегда есть заначка на черный день. И самое дорогое для них – это здоровье. За него они готовы отдать последние деньги.

«Он сразу мне сказал – вам бесплатно выделен аппарат, - ужасалась проходимцам Екатерина Павловна. – С этого начался разговор. Бесплатно – аппарат. Ничего себе бесплатно! Потом началось вымогательство». Пенсионерке было 80 лет, ее муж умер за 28 лет до этого. Домашнее хозяйство требовало много сил и времени. Помощи ждать было неоткуда. У Екатерины Павловны не было родни, и совета спросить было не у кого. И как быть с вежливым, но напористым молодым человеком, который посочувствовал, предложил свои услуги и представился, якобы, от фонда «Милосердие». Старушка опомниться не успела: «Он мне с порога кофту расстегнул, сразу пояс на меня надел. И говорит – все, будете лечить полиартрит. А я спрашиваю – вы откуда знаете, что у меня полиартрит? Вам что – с поликлиники сведения дали?!»

У врачей поликлиники с этим возникли проблемы. Приходит пациент на прием и говорит: тот пояс, что вы рекомендовали мне купить, не помогает. Доктор Туманова объясняла, что не рекомендовала никаких поясов. А пациент уверяет: приходил молодой человек, назвал вашу фамилию. Врачи предположили, что информация стала известна мошенникам из журнала самозаписи. Пациенты туда записывали свою фамилию, адрес. Но вот откуда появилась информация о заболеваниях пациентов?

«Либо списки утекли каким-то образом с избирательной кампании, - предположила Валентина Абрамкова, - Либо через советы ветеранов, прочих, у нас же масса общественных организаций».

Руководитель фирмы ПК «Сервис» от журналистов, что удивительно, запираться не стал. Анатолий Патрикеев утверждал, что никаких списков у них нет, а действуют они по «наводке» соседей. Он пояснил, что тут работает «сарафанное радио», ведь все соседки друг про друга все знают. Впрочем, он отметил, что его сотрудники от фонда «Милосердие» или от Минздрава не представляются, а фамилии лечащих врачей не упоминают. Он утверждал, что недобросовестные дилеры используют имя их фирмы. Но в случае с Ниной Ивановной господину Патрикееву было не оправдаться. После операции она жила не дома, то есть соседи про нее ничего не знали. Когда она еще была в тяжелом состоянии, к ней пришли женщины, якобы, сотрудницы Минздрава, и предложили пояс: «Они сказали, что этот аппарат стоит 4500 тысячи (по тем временам неплохая зарплата за месяц – прим.ред.), но, мол, у Минздрава денег нет, они не могут вам подарить аппарат. Вы должны внести 1600 рублей».

Через некоторое время обман раскрылся, Нина Ивановна захотела вернуть пояс. Из фирмы пришли, пояс забрали. А деньги не вернули. «У нее нет штампа нашей фирмы на чеке, - радостно заявил Патрикеев. – ЧП «Бородай» наша фирма, да. Но это не наш сотрудники продавал ей пояс, наш не представляется от Минздрава. Моя лично вина только в том, что я вообще делаю какие-то возвраты товара». Щедрый господин Патрикеев, якобы, делал возвраты за другую фирму, и на тот момент вернул обманутым покупателям уже 25 тысяч рублей. «Я помогаю человеку из благих намерений!», - дальше он понес какую-то чушь. Кстати, возвращал деньги господин Патрикеев явно под нажимом отдела по защите прав потребителей и городского суда, куда носили заявления несчастные пенсионеры.

В Доме куклы Татьяны Калининой открылась выставка, которую назвали «Любовь и голуби». Выставка стала содружеством трех авторов, которые, как они сами об этом рассказывали, встретились случайно. Все они работали в разных направлениях. Дмитрий Москин – графика, Любовь Малиновская – куклы, Анатолий Титов – декор. Но работы всех троих оказались близки по духу. Анатолий Титов охарактеризовал выставку весьма своеобразно: «Такая абсолютная безыдейность, упаднический стиль такой, в хорошем смысле. Выставка достаточно человеческая. Мягкая, не агрессивная». Работы самого Анатолия – фантастические машины для воздухоплавания – выглядели современно, но при этом возвращали зрителя к истокам народного дизайна. Авторская кукла Любови Малиновской, как отметил Дмитрий Москин, ни на что не похожа, но корни ее – деревенские. «Кто не видел кукол – подойдите, и они сами вам обо всем расскажут. Все то, о чем я бы хотела сказать вам», - улыбалась Любовь. Ну и наконец работы Дмитрия Москина, которые он сам называл «картинками», это русский лубок. «Раньше при советской власти были такие традиции – посвящать выставку чему-то. Ну мы посовещались, и решили посвятить нашу выставку здоровому образу жизни! То есть жизни, где не было бы места алкоголю, наркотикам. Мы в нашем маленьком коллективе с этим уже свое отборолись. Ни алкоголя, ни табакокурения, ни прочего в нашем коллективе нет! Мы хотим это распространить на окружающих», - сказал Дмитрий. И это еще не все сюрпризы, которые преподнесли организаторы выставки. Лотерея позволила выиграть счастливчикам уникальные подарки. А те, кому не повезло в лотерее, могли приобрести авторские работы на аукционе.

Таким было 9 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.