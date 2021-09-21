Шоу на грани фола устроили работники шейкера в Петрозаводске

Умели у нас в городе зажигать! Даже приглашали для этого специально обученных людей. Когда после перестройки на наши улицы пришла культура пития не просто так, а именно в барах, то бары начали охотно открываться во всевозможных приспособленных к этому и даже неприспособленных помещениях. Между ними возникала конкуренция, и более продвинутые постоянно работали над тем, чтобы стать более современными, более яркими.

Шоу барменов, которое состоялось в ночном клубе «Карелия», петрозаводчане запомнили надолго. Еще бы! Ведь горячий коньяк в нашем городе впервые подавали именно там. Отведать жутковатый напиток смельчаки нашлись. Активность и смелость наших горожан (а особенно горожанок, которые в шейкере сбивать напитки предпочитали почему-то в одних бюстгалтерах) поразила воображение питерских специалистов. Они из северной столицы прибыли в Петрозаводск, чтобы провести этот праздник. Выделывая невероятные трюки, заезжие звезды крепко стояли на ногах. Зато некоторым посетителям воспринимать происходящее было проще в горизонтальном положении. Некоторые номера этого шоу были на грани фола. Из шейкера, заткнутого за пояс, попробуй попади точно в фужер прекрасной незнакомки, особенно если она его держит между ног. Об издержках популярной профессии и обо всех ее преимуществах журналисты сняли программу.

Пить вообще-то вредно. Главное – для окружающих. Например, жильцы дома №16 а по Октябрьскому проспекту оказались под угрозой взрыва. Из-за халатности, а точнее беспробудного пьянства одного из квартиросъемщиков.

Началось все с того, что загорелась одна из квартир. Причина проста – пьяный жилец заснул с непотушенной сигаретой. Ладно бы только сам погорел, но сколько он доставил неприятностей соседям! Пожилая старушка вспоминала: «Я подумала, что придется прыгать с четвертого этажа. Вышла на балкон – высоко. Подалась в комнату – хлынул черный дым. Я сразу задохнулась, побежала опять на балкон. И думаю – буду сидеть и ждать, что бог даст».

По счастью, пожарные подоспели вовремя. Огонь не успел перекинуться на другие квартиры. Но весь подъезд оказался сильно задымлен. Четырех человек пришлось подключать к кислородным маскам. Огонь сильно задел газовую трубу, так что дом мог взлететь на воздух. По словам соседей, главный виновник пожара постоянно пил. Судя по его квитанциям за воду и электроэнергию, он уже давно не платил за коммунальные услуги. Тут было где развернуться службам мэрии, которые пытались в те годы выселять жильцов за неоплату услуг. Даже на следующее после пожара утро мужчина снова был пьян, пояснить что-либо не мог.

«В этом году особо неблагополучная обстановка с пожарами в жилом секторе, виновниками которых являются лица, употребляющие спиртные напитки. По сравнению с показателями прошлого года за такой же период, количество подобных пожаров увеличилось на четверть», - признался старший инспектор УГПС по РК Александр Дубинин. Жильцы дома всерьез опасались за свою жизнь. Ведь неизвестно, что сделает из беззаботный сосед в следующий раз.

В Доме куклы открылась авторская выставка Любови Малиновской «Все мы родом из детства». Журналисты застали художницу, когда она готовила экспозицию к показу. Куклы в жизни Любови Малиновской, по ее собственному признанию – всё. Из хаоса, из отдельных лоскутиков ткани и ленточек рождались у нее эти милые существа. «Я просто не могу их не шить, - говорила автор. – Их у меня много. Не то, что даже в квартире у меня их много, их у меня много внутри! Они все просятся, чтобы я их сделала, чтобы они начали существовать, радовали меня и других».

Более чем с пятьюдесятью куклами зрители смогли познакомиться на выставке. У каждой был свой неповторимый образ. «Самое главное в кукле – ее душа. То, что внутри куклы заложено», - уверяла Любовь Малиновская. Здесь можно было найти кукол вполне «серьезных», выполненных в текстильной пластике. Или обаятельных кукол для детей. Или обрядовых кукол, которые сопровождают человека на протяжении жизни – от рождения до смерти. А также интерьерных кукол, которые призваны сделать ваш интерьер намного уютнее.

«Люди, которые придут на выставку, конечно же вспомнят и свое детство, свои любимые игрушки, которые им дороги, которые остались в воспоминаниях», - надеялась художница. Кстати, тут можно было не только посмотреть на кукол, но и купить их.

Таким было 21 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.