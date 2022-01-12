Самый нахальный аферист в Карелии получил в суде свое

Несколько лет многие жители Петрозаводска жили в ожидании чуда. Наш земляк Анатолий Лешкович обещал им золотые горы. Более ста доверчивых граждан остались без своих сбережений. Утешением им стало служить то, что главный мошенник Карелии ровно 20 лет назад был осужден на 5,6 лет, которые ему суждено было провести в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу 10 января 2002 года.

Преступных эпизодов этому гражданину инкриминировалось немало. Он предлагал свои услуги в приобретении жилья либо обещал помочь получить его бесплатно. Так же он заключал договоры о трудоустройстве за границей. Не имея возможности выполнить свои обещания, да и не собираясь их выполнять, мошенник просто присваивал деньги. Кроме того – став благодаря прессе самым известным на тот момент мошенником, он был признан виновным в краже золотых часов и золотой цепочки. Все это рассматривал городской суд Петрозаводска. Уже в ноябре Лешкович был приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Осужденный тогда не согласился с приговором, вместе с адвокатом они предложили приговор отменить. И вот состоялось заседание коллегии Верховного суда РК, где рассмотрели кассационную жалобу Лешковича. Из 119 потерпевших на слушания явились не более десяти человек. Им, а также прокурору и судьям пришлось вновь выслушать долгие объяснения господина Лешковича, который уверял в своей невиновности. Суд удалился на совещание и решил: «Приговор оставить без изменений, кассационную жалобу – без удовлетворения», - объявила Нелли Кабанен, судья Верховного суда.

У тех людей, которые работали для того, чтобы вот такие пакостники получали по заслугам, а именно у работников прокуратуры 12 января праздник. Российская прокуратура отметила в 2002 году 280 лет со дня своего образования. К этой дате было приурочено повторное открытие музея прокуратуры республики. Первое рождение музея состоялось в 1988 году. Но спустя какое-то время он был закрыт. В 2002 году благодаря стараниям первого и главного создателя музея – Якова Наумовича Бравого, музей открылся вновь, став лучше прежнего. И для хранителя это был знаковый день. Яков Наумович работал в карельской прокуратуре начальником уголовно-судебных отделов с 1945 по 1995 год. Он трепетно относился к прокурорскому ремеслу, и с высоты прожитых лет мог оценить путь и значимость этого ведомства с точки зрения истории России и нашей республики.

Об экспонатах музея он мог говорить долго и увлеченно. Для него это не просто книги и фотографии, а живые и подлинные документы истории. Там были и мундир образца 40-х годов, который Яков Бравый он носил сам. На открытии музея он с особым почтением демонстрировал еще одну реликвию – а именно запись голоса. Это была обвинительная речь по делу Власова.

«Произнес эту обвинительную речь светлый человек, который сохраняется в нашей памяти. Это Людмила Александровна Катанандова. Она много лет работала в прокуратуре, затем была судьей Верховного суда», - сказал Яков Наумович. На открытии присутствовал тогдашний председатель правительства Карелии Сергей Катанандов.

Как отметил создатель музея, прокуратура никогда не мыслила своей профессиональной деятельности без связи с республикой. Поэтому и имена руководителей Карелии также занимали достойное место в музейной истории. Сергей Леонидович признался, что ощущает свою особую причастность к прокуратуре, поскольку в его жилах течет прокурорская кровь. Поздравив работников прокуратуры с праздником, глава республики сообщил, что на их плечи сейчас возложена высокая миссия: «Сейчас на повестке дня стоит острый вопрос, который формулирует Президент, о котором говорит народ – это чистота наших рядов. Мы не скрываем, что мы ждем от прокуроров, от людей в форме, от тех людей, кто непосредственно занимается этой проблемой, поддержки и помощи». В помощь работникам прокуратуры на ниве их нелегкой и важной деятельности глава республики передал в дар телевизор с видеомагнитофоном.

А сотрудники по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали группу из трех человек, которая долгое время занималась сбытом гашиша. Кулек размером с крупную пуговицу – за хранение одного такого пакетика с гашишем в те годы можно было получить до трех лет тюрьмы. А за продажу – от пяти до десяти лет. А у задержанного гражданина петрозаводские сыщики изъяли девять таких пакетиков. Всего – около десяти граммов вещества. Задержав распространителям, сотрудники ОБНОН отправились в гости к его соучастникам. Любопытная оперативная съемка предоставлена была самими милиционерами.

Интернациональную российско-азербайджанскую группу, продававшую гашиш и марихуану в столице Карелии, ОБНОНовцы отслеживали на протяжении длительного времени. Сыщики могли доказать не менее одиннадцати случаев сбыта наркотиков задержанными гражданами. По данным следствия, нелегальный бизнес продолжался не менее года. Наркотики поставлялись из Санкт-Петербурга. Из-за войны в Афганистане питерские оптовые наркодилеры получали марихуану и гашиш из Голландии. В то самое время, когда сыщики разбирались с подозреваемыми у них на квартире, туда же, на свою беду, решил заглянуть некий знакомый. Задержали и его. Мало того, что он оказал сопротивление сотрудникам милиции, так еще и пытался избавиться от двух пакетиков с гашишем.

Таким было 12 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.