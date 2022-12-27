Грандиозный подарок ценителям культуры сделали власти Карелии

Вновь после многолетней реконструкции распахнулись двери Музея Изобразительных искусств Карелии. Это был, пожалуй, самый шикарный подарок аккурат к Новому 2003-му году.

Наконец-то официально закончилась длившаяся более трех лет реконструкция Музея ИЗО. Сотрудница музея Анна Киуру так и сказала: «Мы давно ждем посетителей. Соскучились очень!»

Обновленное здание бывшей мужской гимназии на площади Кирова уже несколько месяцев радовало глаза прохожих. И вот публике было представлено его внутреннее убранство. Площадь выставочных залов увеличилась на 80 квадратных метров. В зале Русского искусства была восстановлена уникальная лепнина. На обоих этажах вновь появились анфилады залов, существовавшие здесь во времена гимназии. Первым поздравительную речь держал Глава Карелии Сергей Катанандов.

Пока шла реставрация музея, его сотрудники подготовили несколько экспозиций, четыре из которых были посвящены Карелии. Это коллекция икон 15-19 веков, собранных за сто лет на территории нашей республики. Затем – выставки, посвященные эпосу «Калевала», коллекция народного костюма, утвари и предметов обихода конца 19-го – начала 20-го веков. Для современного искусства Карелии отвели три зала, в которых собрали произведения художников и скульпторов нашего края. Появился в музее и раздел, посвященный российскому искусству – работы мастеров с середины 18-го – начала 20-го веков. Впервые зрителям были представлены произведения Западноевропейского искусства. Реставраторам пришлось немало потрудиться, чтобы эти скульптуры и живописные полотна стали доступны зрителям. Презентуя обновленный музей, его сотрудники обещали, что все экспозиции будут непременно пополняться новыми произведениями искусства.

К наступающему Новому году ровно 20 лет назад и в петрозаводской галерее «Дом куклы» приурочили сразу два открытия. Выставка «День рождения Нового года» и выставка Школы дизайна открылись в двух залах и друг другу не мешали.

Журналисты впервые слышали о том, чтобы Новый год кто-то поздравил с днем рождения. Руководитель галереи Мария Бабаева так пояснила идею: «Все знают, что с 31-го на 1-е число отмечают приход Нового года. Но ведь до этого он должен где-то родиться. И мы предположили, что именно сегодня это рождение должно произойти. И мы решили узким кругом отметить». Поздравить Новый год с днем рождения и подарить ему подарки захотели 15 художников и скульпторов из Петрозаводска и других городов.

«В этот раз у нас участвуют куклы из Великого Новгорода, пластилиновая композиция из Москвы. Также у нас декоративная роспись, матрешки, деревянные скульптуры, батик, гобелен, ковроткачество, даже козули из Архангельска есть»,

- перечислила Мария Бабаева.

К ее удивлению, около половины приглашенных авторов не захотели участвовать в выставке. Впрочем, у многих нашлись очень уважительные причины. Оказалось, они были заняты с маленькими детьми, а творчество им пришлось на время отложить. Подрастало молодое поколение новых посетителей и участников выставок. Петрозаводский художник-кукольник Любовь Малиновская приготовила для Нового года особый подарок – первую в России детскую школу кукольного дизайна.

«На занятиях предполагаем знакомиться и с историей костюма, и с историей игрушки, а на технологии изготовления самой куклы и игрушки будет отдано самое большое время. Дети будут осваивать все виды материала – и текстиль, и соленое тесто, и глина, и пластик, и бумага. Все, из чего доступно сделать куклу», - рассказала Любовь.

Шел набор первых учеников. Для начала Любовь Малиновская решила принять в свою Школу 50 детей в возрасте от 5 до 10 лет. Сегодня ее «Маленькая страна» привлекает ежегодно все больше участников и посетителей.

Таким было 27 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.