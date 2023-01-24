Обычный житель Надвоиц бескорыстно помог незнакомой петрозаводчанке

Не часто в сводках ежедневных событий можно встретить историю о бескорыстной помощи. Люди, способные на такие поступки, обычно скромны. Вот и герой следующего сюжета не пожелал рассказывать о себе, тем более сниматься в репортаже. Зато те, кто нуждался в его помощи, нашли для него слова благодарности. Эта история произошла в Петрозаводске ровно двадцать лет назад.

Елена Михайловна жила вместе с дочкой в общежитии 7-го училища. Когда-то она работала тут комендантом. Но после декретного отпуска не стала восстанавливаться на эту работу, а устроилась прачкой в спецшколу. Никто из ее коллег не знал, какие проблемы выпали на долю этой женщины. «У людей своих проблем хватает, зачем им еще и мои?» - говорила она.

Лишившись мужа и поддержки, Елена Михайловна долгое время не платила за комнату. Вырос долг, который она начала погашать, когда устроилась на работу. Но как рассчитываться за жилье и долги, и при этом жить с маленьким и не слишком здоровым ребенком на зарплату в тысячу рублей? «У меня только-только перестали высчитывать долги. Первая получка сегодня была, с которой не высчитали. На руки я получила 1024 рубля», - рассказала женщина.

С первым своим долгом Елена Михайловна расплатилась. Но за эти годы «накапал» новый. И в один прекрасный момент должницу попросили освободить помещение. Выселение из общежития – дело нередкое. В том, что женщину с больным ребенком могут выставить на улицу, мало кто сомневался. Тем более, что такое произошло с соседями сверху. Так что относительно своего будущего жилья Елена Михайловна была в полном смятении и на вопрос дочери отвечала: «Она спрашивает – а где мы будем жить? Я говорю – на улице».

Отчаявшись, Елена Михайловна обратилась к журналистам. В газете появилась статья «Выселение» про ее ситуацию. И с тех пор репрессии прекратились. А через несколько дней к ней в дверь постучали. На пороге стоял незнакомый мужчина.

«Он говорит – вы Елена Михайловна? Я говорю – да, проходите. Он говорит – нет, мне некогда, меня машина ждет. Я приезжал сюда на суд. У меня есть немножко денег, я хочу вам помочь. Говорит – есть ведь добрые люди на свете. Мы должны друг другу помогать».

Волшебником из новогодней сказки оказался Михаил Цветков, житель Надвоиц, работавший там начальником ЖЭУ. И Елена Михайловна поделилась радостью с подругой, которая сказала: «Такой поступок! Как это приятно, когда тебе вот просто так хотя бы цветок подарят. А тут – совершенно посторонний человек. Дай Бог ему здоровья!»

Из этих денег Елена Михайловна смогла оплатить часть долга. Она пыталась тогда получить комнату в другом общежитии, там, где прописана, чтобы получить субсидию, расплатиться за жилье. Правда, в том общежитии ее уверяли, что свободных комнат нет. А она точно знала, что есть. Но это совсем другая история.

Ценители кино с удовольствием вспоминали кинофестиваль «Сталкер», организованный весной 2002 года Гильдией кинорежиссеров России. Мастерам кино тоже понравился наш город. В 2003 году они вновь пригласили нас участвовать в своем проекте.

Это известие вселило оптимизм в ту часть населения города, которая осталась практически за дверями кинозалов «Калевалы» и «Победы». Основной набор кинокартин был рассчитан на ту часть зрителей, которая была без ума от Голливудских страшилок и боевиков, приторных мелодрам и юмора ниже пояса. Все это именовалось «кассовым кино». Коммерческий директор кинотеатра «Калевала» Светлана Будник говорила о том, что другого способа выжить у киноиндустрии пока нет. Они никогда и не скрывали, что зарабатывают деньги. При этом, пояснила она, руководители готовы искать варианты и способы, чтобы петрозаводский зритель имел возможность увидеть другое кино.

«Сейчас отечественное кино находится практически в упадке, показывать его коммерчески не выгодно. Но нужно все равно. Мы долго искали выход, и пока решили остановиться на формате киноклуба. Чтобы осуществлять эти показы».

Решено было раз в месяц показывать в «Калевале» отечественный фильм, перед просмотром которого зрители смогут встретиться с режиссером или актерами, которые в нем снимались. Таким образом дирекция кинотеатра намеревалась установить обратную связь с публикой, что немаловажно в условиях рынка.

«Я так думаю, что само понятие «киноклуб» привлечет сюда дополнительную прослойку населения, сегмент рынка. И в то же время мы поймем интересы других наших зрителей». Собирались сделать и членскую карточку клуба, которая давала возможности скидок. О европейском кино, так называемом «арт-хаусе» речь пока не шла. Все зависело от Гильдии режиссеров, хотя и они высказывали такие пожелания.

Таким было 24 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.