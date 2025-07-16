Испугался, сбежал, выпил. Водителя-беглеца с Пограничной нашли

Участник аварии с тремя пострадавшими на улице Пограничная в Петрозаводске найден. Об этом сообщили вечером 15 июля в Госавтоинспекции. Авария произошла вечером 14 июля перед пешеходным переходом. Автомобиль ВАЗ остановился для пропуска пешеходов, когда в него сзади врезался микроавтобус.

Беглецом оказался 37-летний петрозаводчанин в наколках и с солидного размера крестиком на груди. В полиции мужчина сказал, что был напуган, поэтому и скрылся с места аварии. Микроавтобус он бросил неподалеку от места дорожного происшествия, а дома уже выпил спиртное.

Нарушителя поместили в камеру для административно задержанных, где он дожидается решения суда.

Правоохранители составили в отношении него материалы за несоблюдение дистанции, оставление места ДТП и невыполнение требования ПДД о запрете водителю употреблять алкоголь после ДТП, к которому он причастен, за повреждение дорожных сооружений. © «Петрозаводск говорит»