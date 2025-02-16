В суде вскрылись подробности приватизации земли на острове в Шуе

Текст, фото: Антонина Кябелева

11 февраля в Прионежском районном суде начали рассматривать очередное «земельное» дело, наглядно демонстрирующее, как, где и кому предоставляются в Карелии земельные участки. С иском в суд обратился карельский межрайонный природоохранный прокурор.

У этого иска есть журналистская предыстория. В октябре 2024 года мы рассказывали о ситуации, сложившейся в деревне Бесовец. Местные жители на протяжении нескольких лет наблюдают, как меняется ландшафт реки Шуя. В районе Речного переулка, который спускается к реке от улицы Нижняя, находится небольшой остров. Во всяком случае местные жители уверены, что это именно остров.

На нем несколько лет назад развернулось строительство зданий, к острову была проложена дорога, а там, где протекала вода, появилась труба среднего диаметра, явно не обеспечивающая прохождение прежнего объема воды. Протока между островом и берегом стала больше напоминать канаву с коричневой жидкостью.

На острове были возведены несколько внешне непривлекательных строений. Вокруг них возвышались груды каменных отходов. Граждане, которые живут на берегу Шуи в районе острова, раньше брали воду из реки. В последнее время, жалуются люди, они лишились этой возможности.

Глава Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова подтвердила, что дороги раньше не было. Она рассказала, что видела документы из Министерства имущественных и земельных отношений РК, передающие владельцу участков на острове проезд к острову в пользование.

Ситуация с законностью предоставления участков на этом острове и возведении там зданий стала предметом обращения прокурора в суд. Речь идет о пяти земельных участках, которые были образованы из двух земельных участков, ранее предоставленных гражданам. В качестве ответчиков привлечены как нынешний собственник земельных участков — Маргарита Шулейко, так и прежние владельцы земли Игорь Сергеев, Анна Сергеева и Ольга Шмаеник, вице-спикер карельского парламента.

Природоохранный прокурор настаивает на сносе самовольных построек и признании права собственности отсутствующим.

В ходе судебного заседания были допрошены два жителя деревни Бесовец, чьи дома соседствовали со спорной территорией. Валерий Николаевич рассказал, что раньше, до начала застройки, остров посещали местные жители, мужчины рыбачили, бегали деревенские ребятишки. По словам Валерия Николаевича, в районе 2020 года началось строительство дороги, появились большегрузы с землей и каменным сколом.

Второй свидетель, Виктор Дмитриевич, рассказал, что проживал в деревне до 2024 года. По его словам, он вместе с соседями на острове отмечал новый год, масленицу.

«Это был остров… Эта территория отсекалась рукавом реки»,

- сказал он.

После строительства дороги остров, по его словам, превратился в полуостров.

Представители ответчиков задавали множество вопросов свидетелям, пытаясь поставить под сомнение то, что мужчины наблюдали на протяжении последних лет. Но свидетели ясно дали понять, что, живя на берегу реки, они прекрасно видели, что происходит на острове.

Участвующий в деле помощник прокурора Дарья Миронова, опираясь на выводы ООО «Геоизыскания», настаивает, что на территории участка с кадастровым номером 10:20:0010801:325 имеется водный объект. Она сообщила, что МИЗО (министерство имущественных и земельных отношений) выдало Шулейко разрешение на пользование землей для организации подъезда к участкам, которые находятся на острове (или, по версии ответчиков, на полуострове). В 2024 году прокуратура выдала МИЗО предписание, указав, что фактически министерство разрешило строить дорогу над ответвлением реки. МИЗО отозвало свое разрешение, тем самым согласившись с позицией прокуратуры.

Миронова считает, что речь идет о недобросовестности ответчиков.

В 2017 году были проданы два земельных участка, один из которых принадлежал Ольге Шмаеник. По оценке Дарьи Мироновой, участки были проданы по заниженной в несколько раз цене.

К тому же, если верить помощнику прокурора, началась история с того, что были приобретены без торгов в льготном порядке объекты недвижимости, которых в реальности на острове не существовало. Больше того, в собственность граждан попала береговая полоса, которая по закону не может быть приватизирована. И последнее: возникшие на острове здания, по мнению помощника прокурора, не могли быть построены на землях, которые для этого не были предназначены.

Представители ответчиков пытались убедить суд, что протока между так называемым островом и берегом деревни не является водным объектом, то есть частью реки. По мнению ответчиков, это просто канава.

Согласно информации Института водных проблем Севера, участок между берегом деревни и спорной территорией может интерпретироваться «как одна из проток реки Шуя в районе деревни Нижний Бесовец, то есть ответвление (рукав реки), возникающий при обтекании островов».

Представители ответчиков попросили время, чтобы «переварить» новую информацию. Следующее судебное заседание запланировано на 20 февраля.

В последнее время органы прокуратуры активно выходят с исками, когда выявляются нарушения в сфере земельных отношений, обнаруживаются факты огораживания водных объектов, захвата береговой полосы. Я уверена, что только таким образом можно остановить процесс незаконного распределения земельных ресурсов, который начался в Карелии много лет назад и сейчас превратился в массовое явление.