В Бесовце перегородили часть Шуи: «Речка рядом, а воды не взять»

Текст, фото: Антонина Кябелева

В последнее время жители республики буквально завалили редакцию нашего издания сообщениями о нарушениях природоохранного, земельного и водного законодательства. Незаконные дороги и линии электропередачи возводят на сельхозугодьях, заодно заходя на территорию нацпарка, захватываются традиционные места отдыха граждан, подход к рекам и озерам перегораживают заборами, в береговой зоне появляются богатые коттеджи, а граждане без денег и связей гадают, как пробраться к своему земельному участку, так как более состоятельный сосед выкупил и перегородил проезд.

Все эти сюжеты в изобилии представлены в разнообразной палитре карельского землепользования. Но чтобы кто-то перегородил часть реки, такого мне еще не приходилось видеть.

Жители деревни Бесовец, проживающие на улице Нижняя, вот уже несколько лет наблюдают за тем, как меняется ландшафт реки Шуя. Улица Нижняя расположена вдоль Шуи. В районе Речного переулка, который идет от улицы Нижняя прямо к реке, находится небольшой остров. Раньше жильцы близлежащих домов брали воду из Шуи. С недавних пор это стало невозможно, так как протоку реки взяли и завалили. Небольшая по объему труба, которую оставили для прохода воды, естественно, не может заместить прежнюю протоку. В результате протока между островом и берегом деревни теперь напоминает канаву, наполненную коричневой жидкостью.

С 2019 года на острове началось активное строительство. Было выделено несколько земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, и развернулась стройка. Александр Нагель, который живет в Бесовце с 2000 года, обращался в администрацию Шуйского поселения, в прокуратуру, в полицию, в управление Росприроднадзора и даже к президенту страны. Но до сих пор никакой заметной реакции на варварское освоение побережья Шуи он не добился.

Нагель рассказал, что на протяжении последних лет тяжелая техника работала в реке Шуя, углубляя берег и меняя русло реки. «Машины день и ночь ходили», - сказал Александр. На грузовиках подвозили каменные отходы, сваливая их прямо в реку.

«У нас текла полноценная река. Теперь стройка все закрыла»,

- заметил Александр.

Дорога шла к острову и заканчивалась сразу за забором. За оградой было расположено несколько одноэтажных белых кирпичных построек прямоугольной формы.

Внешне убогие строения были окружены грудами каменных отходов, возвышающихся в разных частях острова. Пока мы осматривали территорию, подошел сосед Александра — Сергей. Он рассказал, что часть русла реки просто взяли и засыпали.

Началось все с дороги, а закончилось перекрытием части Шуи. Мужчины утверждают, что раньше дороги на остров вообще не было.

Глава Шуйского сельского поселения Анастасия Соколова подтвердила, что дороги раньше не было. Но она видела документы из Министерства имущественных и земельных отношений, связанные с передачей владельцу участков на острове и предоставляющие проезд к острову в пользование.

Когда развернулось строительство, продолжили жители деревни, они вызвали полицию, и на время стройка приостановилась. А в 2023 году работы возобновились с новым энтузиазмом.

Но самое неприятное зрелище предстало там, где Шуя огибает остров. Место, где от основного русла отделяется протока, сейчас завалено строительными отходами. Доступ воды обеспечивается с помощью небольшой трубы, проложенной по дну реки и заваленной землей, перемешенной с каменными отходами.

Местные жители утверждают, что весной остров часто подтопляется. В этом году вода дошла до фундамента появившихся на острове строений. Возможно, завалив протоку камнями, владелец участков хотел обезопасить себя от подтопления.

Судя по документам территориального планирования, остров находится в зоне подтопления и затопления. Но этот документ появился всего несколько лет назад, уже после выделения земельных участков под ИЖС.

Берег острова со стороны главного русла Шуи тоже засыпан каменными отходами, которые образуют небольшой вал. Совсем рядом видны вышки аэропорта. Грубое освоение береговой полосы ведется нагло, на виду у всей деревни, словно граждане, затеявшие его, чувствуют свою полную безнаказанность. В отличие от деревенских жителей, которые уже отчаялись где-то найти защиту.

Кукури Федорович живет на улице Нижняя:

«Вода стала рыжая. Она не обновляется, не течет из речки. Раньше мы набирали воду прямо на берегу, а сейчас тот, кто строится на острове, перекрыл доступ воды. Какую-то маленькую трубу проложили, вода там не проходит, не обновляется, поэтому застаивается. Такого никогда не было».

Он уверен, что те, кто с деньгами, могут делать, что хотят.

К разговору присоединился Сергей Владимирович, который живет в деревне больше 40 лет. Он теперь тоже лишился источника воды:

«Этим летом, когда дождя не было, сидел без воды, по колодцам лазил по деревне, у кого они не высохли. Речка рядом, а воды не взять. Люди здесь веками живут. А тут приехал какой-то пассажир и все перестраивать хочет».

Антонина Дмитриевна живет в Бесовце с 1952 года:

«Мы всегда брали воду из Шуи, а теперь даже половую тряпку не выполощешь. Нужно воду покупать, а мне 87 лет, я инвалид второй группы. Живу в деревне круглый год. Вода шла, все было хорошо, зачем же такое нужно было делать?»

В ноябре 2023 года Карельская природоохранная прокуратура провела проверку того, соблюдается ли законодательстве при осуществлении земляных работ на острове. Как указано в ответе из прокуратуры, земельные участки с кадастровыми номерами 10:20:0010801:332, 10:20:0010801:392, 10:20:0010801:340 находятся в границах зоны затопления территорий, прилегающих к Шуе, а также в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Было установлено, что на участке с кадастровым номером 10:20:0010801:340, а также за его пределами «размещен навал окола». Причем, как сказано в документе, в непосредственной близости от уреза воды.

В прокуратуре увидели признаки правонарушений, предусмотренных ст.7.1 (самовольное занятие земельного участка) и ч.1 ст.8.42 (нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта) КоАП РФ. Материалы были отправлены для установления виновных лиц в полицию Прионежского района. На том дело, видимо, и закончилось.

Но граждане продолжали жаловаться. В сентябре 2024 года сотрудник районной полиции, пытаясь найти владельцев земельных участков, расположенных на острове, позвонил по телефону гр. Евгению, как сказано в определении об отказе в возбуждении уголовного дела, и поговорил с ним. Жители деревни мне рассказывали, что строительством, действительно, занимается некто Евгений. В общем, участковый набрал номер телефона, а гр. Евгений сказал, что не является владельцем земельного участка и «не может подъехать для дачи объяснений в связи со своей занятостью».

Собственно говоря, на этом полицейское расследование благополучно завершилось. В «отказнике» указано, что владелец земельного участка находится за пределами Карелии (судя по контексту, к такому выводу участковый пришел благодаря диалогу с гр. Евгением). Признаки правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 КоАП РФ, сотрудник полиции заметил, но виновника ему установить не удалось. Оно и понятно. Ведь гр. Евгений слишком занят, чтобы отвлекаться на общение с полицейским, а других источников информации у правоохранительных органов, кажется, не существует. Откровенно говоря, если бы я проводила журналистские расследования подобного качества, то меня давно бы выгнали с работы за профнепригодность.

Так все и продолжается: строители творят что хотят, жители деревни возмущаются, Росприроднадзор пишет в прокуратуру, прокуратура направляет материалы в полицию, а в полиции ограничиваются ничего не значащим телефонным звонком неустановленному гражданину.

Откровенно говоря, сегодня приходится констатировать, что в Карелии практически не работает природоохранное законодательство, а предоставление самых интересных земельных участков «заинтересованным лицам» превратилось в хорошо налаженный бизнес. Возможно, я ошибаюсь, или мне просто не везет, но разбираясь с похожими историями, я раз за разом сталкиваюсь с явным нежеланием правоохранительных и контролирующих органов касаться темы нарушений и в области водного законодательства, и в сфере земельных отношений, и в вопросах незаконного строительства. Началось это, судя по моим наблюдениям, много лет назад. Но сейчас достигло своего апогея. Недалеко от Петрозаводска на глазах у всей деревни перегородили часть Шуи, а единственной заметной реакцией со стороны правоохранительных органов стал телефонный звонок гр. Евгению. Что называется, приплыли? Или есть еще куда катиться дальше?