09 октября 2024, 17:45
Настоящий шторм разыгрался на Онежской набережной
Синоптики предупреждают о первых снегопадах
Северный ветер взволновал Онежское озеро. На набережной разыгрался настоящий шторм. Синоптики предупреждали о штормовом ветре, он пришел в Карелию. Но туристов и горожан это не пугает, а наоборот привлекает. Они делают фотографии с брызгами. Скоро ждем первый снег. Октябрь уж на дворе.
А пока любуемся волнами и нашей красивой набережной. Для вас работал оператор Евгений Евдокимов и режиссер монтажа Евгений Сафонов.