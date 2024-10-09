Настоящий шторм разыгрался на Онежской набережной

Северный ветер взволновал Онежское озеро. На набережной разыгрался настоящий шторм. Синоптики предупреждали о штормовом ветре, он пришел в Карелию. Но туристов и горожан это не пугает, а наоборот привлекает. Они делают фотографии с брызгами. Скоро ждем первый снег. Октябрь уж на дворе.

А пока любуемся волнами и нашей красивой набережной. Для вас работал оператор Евгений Евдокимов и режиссер монтажа Евгений Сафонов.