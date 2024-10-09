В Прионежском районе открыли движение по новому мосту через реку Шуя

Специалисты компании «ЭкспрессСтрой» завершили реконструкцию моста в поселке Шуя Прионежского района.

Этот мост имеет большое значение для жителей поселка. Многие социально-значимые объекты находятся на одной стороне реки, а большой жилой массив — на другой. На время ремонта моста Правительство Карелии организовало бесплатный подвоз жителей, теперь с его открытием все важные объекты — школа, детский сад, магазин, амбулатория, отделение Почты стали в пешей доступности,

— отметил Глава Администрации Прионежского района Григорий Шемет.

После завершения реконструкции моста в разы увеличилась и его грузоподъемность и пропускная способность, длина увеличена со 162 до 172 метров, а ширина — с 9 до 15 метров.

В рамках реконструкции мы не только расширили мост, но и установили новые остановочные павильоны, обустроили удобные пешеходные дорожки. Под мостом провели электрические коммуникации и построили канализационные сооружения, которые будут очищать и выводить дождевые стоки в реку. Все работы мы провели по поручению Главы республики Артура Парфенчикова на средства из регионального Дорожного фонда по программе «Развитие транспортной системы,

- рассказал министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин.

Одной из особенностей моста стали специальные экраны для подавления шума. Они значительно снизят звук от проезжающих автомобилей и обеспечат более комфортные условия проживания жителям близлежащих домов. Новый мост по достоинству оценят и родители школьников и дошколят: маршрут до образовательных учреждений поселка сократится почти вдвое, а также повысится и безопасность движения — школьные автобусы не будут выезжать на федеральную трассу.

Отметим, что в этом году в различных районах Карелии ремонт ведется на 17 мостах.

Фото: пресс-служба Правительства РК