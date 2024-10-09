09 октября 2024, 17:44
Общество

В Прионежском районе открыли движение по новому мосту через реку Шуя

После реконструкции увеличилась пропускная способность переправы. Шумопоглощающие экраны обеспечат комфорт местным жителям. Реконструкцию провели по поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова

Специалисты компании «ЭкспрессСтрой» завершили реконструкцию моста в поселке Шуя Прионежского района.

Этот мост имеет большое значение для жителей поселка. Многие социально-значимые объекты находятся на одной стороне реки, а большой жилой массив — на другой. На время ремонта моста Правительство Карелии организовало бесплатный подвоз жителей, теперь с его открытием все важные объекты — школа, детский сад, магазин, амбулатория, отделение Почты стали в пешей доступности,

— отметил Глава Администрации Прионежского района Григорий Шемет.

После завершения реконструкции моста в разы увеличилась и его грузоподъемность и пропускная способность, длина увеличена со 162 до 172 метров, а ширина — с 9 до 15 метров.

В рамках реконструкции мы не только расширили мост, но и установили новые остановочные павильоны, обустроили удобные пешеходные дорожки. Под мостом провели электрические коммуникации и построили канализационные сооружения, которые будут очищать и выводить дождевые стоки в реку. Все работы мы провели по поручению Главы республики Артура Парфенчикова на средства из регионального Дорожного фонда по программе «Развитие транспортной системы,

- рассказал министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин. 

Одной из особенностей моста стали специальные экраны для подавления шума. Они значительно снизят звук от проезжающих автомобилей и обеспечат более комфортные условия проживания жителям близлежащих домов. Новый мост по достоинству оценят и родители школьников и дошколят: маршрут до образовательных учреждений поселка сократится почти вдвое, а также повысится и безопасность движения — школьные автобусы не будут выезжать на федеральную трассу.

Отметим, что в этом году в различных районах Карелии ремонт ведется на 17 мостах.

Фото: пресс-служба Правительства РК

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Метки: 
Мост через Шую
Рекострукция моста
артур парфенчиков
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ЭкспрессСтрой
Сергей Щебекин