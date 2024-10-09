Греф на «Уроке Цифры» рассказал о развитии искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (AI) с каждым днём становится умнее. Он не просто генерирует тексты, изображения и видео, но и становится эмерджентным, обретая в процессе своего развития новые свойства. Об этом и многом другом на открытом Уроке Цифры на тему «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг» рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что искусственный интеллект стал технологией № 1 в ХХI веке. Ни одна технология ещё не развивалась с такой скоростью.

Генеративный искусственный интеллект — одна из самых потрясающих технологий. На мой взгляд, самая интересная из всего, что человечество придумывало. Потому что взаимодействие с ним открывает нам абсолютно новые горизонты. Эта новая технология станет драйвером развития всех остальных технологий. Уже сегодня, хотя мы находимся на заре развития этой технологии, около 80% всех научных открытий в мире делается с использованием искусственного интеллекта. В ближайшие десятилетия человечество сможет решать те задачи, к которым даже не подступались раньше, считая их невыполнимыми. Технологии очень быстро развиваются, если есть экономическая целесообразность. Мы видим, что за последние пять лет в 30 раз увеличились инвестиции в эту технологию,

- отметил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Чтобы стать специалистом в любой сфере, сегодня нужно научиться правильно использовать искусственный интеллект. Это становится таким же базовым навыком, как понимание основ природы, физики или языка. На рынке труда стремительно растёт спрос на специалистов в этой области. По словам Германа Грефа, дефицит кадров здесь будет только нарастать, потому что сегодня это самая востребованная специальность. 75% работодателей считают, что навык владения AI — один из ключевых для их сотрудников.

Искусственный интеллект очень быстро осваивает профессию программиста. Герман Греф отметил, что сервис GigaCode знает более 35 языков программирования и в Сбере более 60% кода уже пишется с использованием AI. По его прогнозам, в ближайшие годы мы сможем на обычном языке объяснять, что требуется от искусственного интеллекта, и он будет писать код. Нейросеть Сбера Kandinsky уже не только генерирует изображения, но и начинает применяться в промышленных процессах для дизайна помещений, автомобилей, поездов, для архитектуры зданий и многого другого.

Открытый урок прошел на площадке Технолицея им. В. И. Долгих, а также в онлайн-формате.

Сейчас в школах России проходит первый в сезоне 2024-2025 «Урок Цифры» по теме «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг». Стратегический партнёр Урока и разработчик содержания ― Благотворительный фонд «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера, команд GigaChat и Kandinsky. Всероссийская акция «Урок Цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», а также нового нацпроекта «Экономика данных».

//Фото: Кандинский