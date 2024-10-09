09 октября 2024, 17:04
В маленьком карельском городе зарегистрировали 50-й в этом году брак
Сотрудники ЗАГСа в Лахденпохье рассказали о «юбилейной» паре
На днях очередная пара вступила в брак в Лахденпохье. Он стал «юбилейным» в этом году, то есть 50-м, рассказали в межрайонном отделе ЗАГС № 2.
Радостное событие произошло на минувшей неделе, 4 октября. Мужем и женой стали Андрей Рыбаков и Зоя Романовская.
Влюбленные обменялись обручальными кольцами и скрепили этот знаменательный момент поцелуем. // фото: pixabay.com