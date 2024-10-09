В маленьком карельском городе зарегистрировали 50-й в этом году брак

На днях очередная пара вступила в брак в Лахденпохье. Он стал «юбилейным» в этом году, то есть 50-м, рассказали в межрайонном отделе ЗАГС № 2.

Радостное событие произошло на минувшей неделе, 4 октября. Мужем и женой стали Андрей Рыбаков и Зоя Романовская.

Влюбленные обменялись обручальными кольцами и скрепили этот знаменательный момент поцелуем. // фото: pixabay.com