09 октября 2024, 17:04
Общество

В маленьком карельском городе зарегистрировали 50-й в этом году брак

Сотрудники ЗАГСа в Лахденпохье рассказали о «юбилейной» паре

На днях очередная пара вступила в брак в Лахденпохье. Он стал «юбилейным» в этом году, то есть 50-м, рассказали в межрайонном отделе ЗАГС № 2.

Радостное событие произошло на минувшей неделе, 4 октября. Мужем и женой стали Андрей Рыбаков и Зоя Романовская.

Влюбленные обменялись обручальными кольцами и скрепили этот знаменательный момент поцелуем. // фото: pixabay.com

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Метки: 
новости Карелии
Лахденпохья
загс
брак