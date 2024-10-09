09 октября 2024, 16:55
Общество

Россияне узнали, как безопасно заряжать гаджеты

Заряжать гаджет нужно на расстоянии от легковоспламеняющихся предметов

Начальник управления территориального управления №9 ГКУ "Мособлпожспас" Сергей Жукин отмечает, что гаджет должен заряжаться на негорючей поверхности. Об этом сообщает РИА Новости. 

Кроме этого, после зарядки гаджета важно выдернуть шнур с зарядным блоком из розетки. Если его оставить подключенным в электросеть, это может стать причиной коротких замыканий, что приведет к пожару. 

Сергей Жукин также отмечает, что эти правила нужно знать не только взрослым, но и детям. Фото: freepik // pvproductions

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Метки: 
гаджеты
безопасность
пожарная безопасность
противопожарная безопасность
противопожарные меры
зарядка гаджетов