09 октября 2024, 16:55
Россияне узнали, как безопасно заряжать гаджеты
Заряжать гаджет нужно на расстоянии от легковоспламеняющихся предметов
Начальник управления территориального управления №9 ГКУ "Мособлпожспас" Сергей Жукин отмечает, что гаджет должен заряжаться на негорючей поверхности. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме этого, после зарядки гаджета важно выдернуть шнур с зарядным блоком из розетки. Если его оставить подключенным в электросеть, это может стать причиной коротких замыканий, что приведет к пожару.
Сергей Жукин также отмечает, что эти правила нужно знать не только взрослым, но и детям. Фото: freepik // pvproductions