В Петрозаводске состоялась церемония вручения боевых знамен

В театре вручили боевые знамена 44-му армейскому корпусу, 128-й мотострелковой бригаде и 72-й дивизии

фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводске боевые знамена вручил 44-у армейскому корпусу, 128-й отдельной мотострелковой бригаде и 72-й мотострелковой дивизии врио начальника штаба Ленвоенокруга генерал-майор Михаил Лысенко.

Подразделения были сформированы в 2024 году и выполняют боевые задачи в составе группировки войск «Север», участвовали в освобождении Курской области, создании буферной зоны в Харьковской и Сумской областях.

«Военнослужащих 44-го армейского корпуса - участники СВО, они выполняют боевые задачи. Многие из них уже награждены государственными наградами и среди них есть Герои России», - рассказали организаторы церемонии.

Торжественная церемония прошла 6 октября в Музыкальном театре

Карелии. На сцене театра священнослужители освятили боевые знамена. После чего

их вынесли из зала, и начался концерт.

Перед офицерами, ветеранами и гостями праздника выступал

ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа. В фойе театра

работала мобильная выставка военной техники и фронтовых трофеев.