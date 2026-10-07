В Петрозаводске состоялась церемония вручения боевых знамен

В Петрозаводске боевые знамена вручил 44-у армейскому корпусу, 128-й отдельной мотострелковой бригаде и 72-й мотострелковой дивизии врио начальника штаба Ленвоенокруга генерал-майор Михаил Лысенко.
Подразделения были сформированы в 2024 году и выполняют боевые задачи в составе группировки войск «Север», участвовали в освобождении Курской области, создании буферной зоны в Харьковской и Сумской областях.
«Военнослужащих 44-го армейского корпуса - участники СВО, они выполняют боевые задачи. Многие из них уже награждены государственными наградами и среди них есть Герои России», - рассказали организаторы церемонии.
Торжественная церемония прошла 6 октября в Музыкальном театре
Карелии. На сцене театра священнослужители освятили боевые знамена. После чего
их вынесли из зала, и начался концерт.
Перед офицерами, ветеранами и гостями праздника выступал
ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа. В фойе театра
работала мобильная выставка военной техники и фронтовых трофеев.