Грибник в Карелии нашел место гибели красноармейцев

Торчащий из земли солдатский ботинок указал место окопа, где потом нашли останки бойцов

Фото: паблик «Поисковое движение Карелии»

Поисковики Карелии продолжают искать и находить погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев, чтобы увековечить их память. Так, в Кондопожском районе Карелии нашли останки двоих бойцов, рассказали в поисковом паблике.

Поисковому отряду «Карельский рубеж» поступила информация от жителя деревни Белая Гора – он собирал грибы и увидел торчащий из земли солдатский ботинок.

По архивным данным, в октябре 1941 года в этом районе шли бои – финские егеря 42-й пограничной роты наткнулись на боевые заслоны 131-го стрелкового полка 71сд.

Прибывшие на указанное место поисковики обнаружили небольшой окоп, где и останки двоих красноармейцев. Также подняли ботинки, фляжку, кружку, помазок, сделанный из крупнокалиберной гильзы, противогаз и солдатский медальон – все это было при бойцах.

Как отмечалось в источнике, записки в медальоне не было.

Останки красноармейцев с воинскими почестями захоронят в 2027 году.