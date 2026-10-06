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6 октября 2026
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Общество

Курьеров в Москве с 15 октября обяжут сдавать тест на знание ПДД

Для сдачи нужно верно ответить минимум на 80 процентов вопросов
Курьер на велосипеде на городской улице.
Фото: ИИ Алиса

Московский департамент транспорта запустил тестирование курьеров на знание правил дорожного движения. С 15 октября оно станет обязательным для работы в курьерских сервисах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова. 

Прохождение теста будет фиксироваться в системе КИС «АРТ» («Аналитика работы такси»), что подтвердит знание ПДД и понимание ответственности перед пешеходами.

Тестирование проверит знание скоростного режима, правил движения на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности, порядка пересечения пешеходных переходов и других требований безопасного вождения. В вопросы также включены темы внешнего вида курьера, правил доставки и сервисной этики. 

Для успешной сдачи необходимо верно ответить минимум на 80 процентов вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера и действует в течение года.

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