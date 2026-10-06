«Даешь выборы ежеквартально!»

Жители Сегежи иронизируют по поводу уборки города после голосования

Скрин видео сообщества «СЕГЕЖА ONLINE»

Вместе с выборами в Сегеже закончилось и коммунальное благополучие. Горожане с грустью констатируют: как только избирательные участки закрылись, город стремительно вернулся к своему привычному, далеко не парадному состоянию.

В популярном паблике «СЕГЕЖА ONLINE» появилось видео, которое наглядно демонстрирует «поствыборную реальность». Автор ролика запечатлел переполненные мусорные контейнеры у домов №1 и №3 по улице Антикайнена, находящихся в ведении ТСЖ «Лукоморье». Кадры, снятые 5 октября, красноречиво говорят сами за себя: горы отходов, которые, по словам местных жителей, еще совсем недавно оперативно вывозились, теперь стали частью городского пейзажа.

«А так хорошо было перед выборами и в дни выборов! Все увозили... Даёшь выборы ежеквартально, хотя бы!» – с горькой иронией пишут сегежане в комментариях. Люди отмечают, что предвыборная кампания была единственным периодом, когда в городе действительно поддерживался порядок.

Видео быстро набрало популярность и вызвало широкий резонанс. На жалобу горожан оперативно отреагировала администрация Сегежского муниципального округа. Представители власти сообщили, что информация уже передана профильным специалистам, а окончательный ответ по ситуации с вывозом мусора пообещали дать 8 октября.

Жители надеются, что для наведения чистоты на улицах города не обязательно ждать очередного голосования, а коммунальные службы смогут поддерживать порядок на постоянной основе.