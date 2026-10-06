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6 октября 2026
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Общество

Иномарки, квартира, автокран и спецтехника уйдут с молотка в Карелии

Приставы распродают имущество должников в Карелии
деревянный молоток
Фото создано с помощью Алиса AI

Судебные приставы Карелии выставили на торги арестованное имущество должников. На сайте ведомства сообщили о проведении открытого аукциона.

В списке лотов – автомобили, недвижимость и спецтехника.

Так, четыре иномарки, автокран и большегруз МАЗ продаются в Петрозаводске, квартира выставлена на торги в Прионежье. Также с молотка продадут ковшовый погрузчик в Сортавале.

Торги пройдут в электронном формате 15, 22 и 28 октября.

Подробнее о выставленном на торги имуществе и условиях продажи можно узнать на сайте Управления федеральной службы судебных приставов Карелии.

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