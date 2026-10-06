Запас воды попросили сделать жителей карельского города

В Олонце и в окрестных деревнях в среду ожидаются перебои с водоснабжением

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В Олонце и в соседних населенных пунктах в среду, 7 октября, возможны перебои с водоснабжением. Об этом сообщает паблик администрации района.

По данным источника, с 13 до 17 часов будут проводиться работы по переключениям на сетях электроснабжения. В связи с этим возможны отключения воды. Это коснется Олонца, а также деревень Верховье, Рыпушкалицы, Путилица, Татчелица, Тахтасово, Судалица.

Жителей указанных населенных пунктов просят сделать запас питьевой воды на обозначенный период.

Ранее сообщалось о том, что взрывные работы запланированы 7 октября в Сортавальском округе.